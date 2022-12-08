Мирний час в Україні може настати вже наступного року, — Зеленський (відео)

Президент подякував "всім нашим друзям у Європі", які допомагають підтримувати стабільність в Україні, а мільйонам людей — пережити воєнний час.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мир у країні може настати вже наступного року. Про це він сказав у відеозверненні, де подякував американському виданню Politico за надання йому статусу найвпливовішої людини в Європі.

"Українці також будуть найвпливовішими наступного року, але вже в мирний час", — сказав глава держави.

Зеленський також подякував "всім нашим друзям у Європі", які допомагають підтримувати стабільність в Україні, а мільйонам людей — пережити цей воєнний час.

"Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Кремінна — будь ласка, запам'ятайте ці назви. Саме там зараз борються за нашу свободу", — наголосив президент.

Нагадаємо, 8 грудня видання Politico визнало главу Кремля Володимира Путіна "невдахою року". Журналісти вважають, що низка військових невдач російських військ на війні в Україні призвела до падіння рейтингу диктатора не лише на міжнародному рівні, а й усередині самої Росії.

7 грудня Путін заявив, що війна в Україні може стати тривалим процесом. Він додав, що "значним результатом" вторгнення є анексія українських територій і люди, які "живуть тепер із нами".

Раніше, 18 жовтня глава української розвідки Кирило Буданов сказав, що воєнні дії на території України мають закінчитися до літа. За його словами, перемога буде на боці ЗСУ з виходом на кордони 1991 року.