"Цель в том, чтобы построить новую Украину": WP назвал Ахметова главным частным донором ВСУ

Журналисты пишут, что российские ракетные атаки уничтожили множество важных инфраструктурных объектов, которые принадлежат украинским олигархам.

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Украинский олигарх Ринат Ахметов стал самым крупным частным донором ВСУ с момента начала полномасштабной войны с Россией. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сам Ахметов заявил в интервью журналистам WP, что Украине нужен новый "план Маршала" с инвестициями в сотни миллиардов долларов и преобразование страны.

"Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину, члена Европейского Союза, с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам, — сказал Ахметов.

По его словам, он является крупнейшим частным инвестором, работодателем и налогоплательщиком в Украине. Ахметов попросил журналистов не называть его олигархом и отметил, что не покидал Украину после начала полномасштабной войны.

Журналисты пишут, что Ахметов предоставил военную и гуманитарную помощь на сумму более 100 миллионов долларов — от дронов до еды.

Потери Ахметова из-за войны с Россией

Ахметов заявил, что его бизнес сильно пострадал из-за войны.

"Может быть, это не совсем скромно с моей стороны, но я действительно помогаю намного больше, чем кто-либо другой. И я не собираюсь останавливаться", — сказал он.

Издание пишет, что российские ракетные атаки уничтожили критически важное оборудование стоимостью в десятки миллионов долларов. Атаки были призваны оставить Украину без электроэнергии на зиму. Но они же усугубили финансовый кризис олигарха Рината Ахметова, самого богатого человека Украины.

В материале сказано, ссылаясь на данные Forbes, что после полномасштабного вторжения России в Украину состояние Ахметова упало с 7,6 млрд долларов до 4,3 млрд долларов. В 2012 году, до того, как Россия аннексировала полуостров Крым и устроила войну на Донбассе, где у Ахметова также были многочисленные активы, журнал оценил его состояние в 16 миллиардов долларов.

Сообщается, что потери в основном связаны с разрушением и конфискацией Россией обширной сети электростанций и сталелитейных заводов, угольных шахт и сельскохозяйственных предприятий. Наиболее заметными были два его сталелитейных завода в портовом городе Мариуполь, в том числе "Азовсталь". Сейчас Ахметов судится с Россией в Европейском суде по правам человека на сумму до 20 миллиардов долларов.

Ранее Фокус писал, что Владимир Путин признал, что ВС РФ обстреливают энергоинфраструктуру Украины. По словам главы Кремля, Россия якобы начала массированные обстрелы Украины только после ударов по Крымскому мосту.

Еще напомним, что в "Энергоатоме" заявили, что ВС РФ готовят вооруженную провокацию на Запорожской АЭС. Россияне, по данным компании, завезли на ЗАЭС реактивную артиллерию, из которой могут обстреливать Никополь и Марганец.