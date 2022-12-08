"Мы делаем это": Путин признал, что ВС РФ обстреливают энергоинфраструктуру Украины (видео)

По словам главы Кремля, Россия якобы начала массированные обстрелы Украины только после ударов по Крымскому мосту.

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В четверг, 8 декабря, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где проходило награждение героев РФ, президент Владимир Путин подтвердил, что российские войска обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру, передает "Медуза".

"Да, мы делаем это", — заявил глава Кремля, но в оправдание сказал, что Россия якобы начала массированные обстрелы Украины только после ударов по Крымскому мосту.

"Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту", — задался российский президент риторическим вопросом, упомянув также о том, что были подорваны линии электропередачи с АЭС в Курске.

Он также отметил, что в Донецк не подается вода, назвав это "актом геноцида".

"Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную", — сказал российский президент. Вместе с тем, Путин также уточнил, что это обстоятельство не помешает РФ "выполнять свои боевые задачи".

Напомним, что российские войска готовят вооруженную провокацию на ЗАЭС. По сведениям Энергоатома, россияне завезли на АЭС реактивную артиллерию, которая может обстреливать Никополь и Марганец.

Ранее Фокус разбирался в том, куда могут долетать обновленные дроны ВСУ. Беспилотники, предположительно, разрабатывались для нанесения ударов по мостам и промышленным объектам, в том числе по Москве и Поволжью.