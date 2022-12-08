"Ми робимо це": Путін визнав, що ЗС РФ обстрілює енергоінфраструктуру України (відео)

За словами глави Кремля, Росія нібито розпочала масовані обстріли України лише після ударів по Кримському мосту.

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У четвер, 8 грудня, у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу, де відбувалося нагородження героїв РФ, президент Володимир Путін підтвердив, що російські війська обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру, повідомляє "Медуза".

"Так, ми робимо це", — заявив глава Кремля, але на виправдання сказав, що Росія нібито почала масовані обстріли України тільки після ударів по Кримському мосту.

"Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту", — поставив російський президент риторичне питання, згадавши також про те, що підірвали лінії електропередачі з АЕС у Курську.

Він також зазначив, що до Донецька не подається вода, назвавши це "актом геноциду".

"Варто нам тільки поворухнутися щось зробити у відповідь — шум, гам, тріск на весь Всесвіт", — сказав російський президент. Разом з тим Путін також уточнив, що ця обставина не завадить РФ "виконувати свої бойові завдання".

Нагадаємо, що російські війська готують збройну провокацію на ЗАЕС. За даними Енергоатому, росіяни завезли на АЕС реактивну артилерію, яка може обстрілювати Нікополь та Марганець.

Раніше Фокус розбирався в тому, куди можуть долітати оновлені дрони ЗСУ. Безпілотники, ймовірно, розроблялися для завдання ударів по мостах і промислових об'єктах, зокрема по Москві і Поволжю.