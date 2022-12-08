"Ціль полягає в тому, щоб побудувати нову Україну": WP назвав Ахметова головним приватним донором ЗСУ

Журналісти пишуть, що російські ракетні атаки знищили багато важливих інфраструктурних об'єктів, які належать українським олігархам.

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Український олігарх Рінат Ахметов став найбільшим приватним донором ЗСУ з початку повномасштабної війни з Росією. Про це пише видання The Washington Post.

Сам Ахметов заявив в інтерв'ю журналістам WP, що Україні потрібний новий "план Маршала" з інвестиціями в сотні мільярдів доларів та перетворення країни.

"Ціль полягає в тому, щоб побудувати нову, сильну та європейську Україну, члена Європейського Союзу, із сильними інститутами, верховенством закону, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою та справедливим ставленням до громадян, — сказав Ахметов.

За його словами, він є найбільшим приватним інвестором, роботодавцем та платником податків в Україні. Ахметов попросив журналістів не називати його олігархом та зазначив, що не залишав Україну після початку повномасштабної війни.

Журналісти пишуть, що Ахметов надав військову та гуманітарну допомогу на суму понад 100 мільйонів доларів — від дронів до їжі.

Втрати Ахметова через війну з Росією

Ахметов заявив, що його бізнес сильно постраждав через війну.

"Можливо, це не зовсім скромно з мого боку, але я дійсно допомагаю набагато більше, ніж будь-хто інший. І я не збираюся зупинятися", — сказав він.

Видання пише, що російські ракетні атаки знищили критично важливе обладнання вартістю десятки мільйонів доларів. Атаки покликані залишити Україну без електроенергії на зиму. Але ж вони посилили фінансову кризу олігарха Ріната Ахметова, найбагатшої людини України.

У матеріалі сказано, посилаючись на дані Forbes, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну статки Ахметова впали з 7,6 млрд доларів до 4,3 млрд доларів. У 2012 році, до того, як Росія анексувала півострів Крим і влаштувала війну на Донбасі, де Ахметов також мав численні активи, журнал оцінив його статки в 16 мільярдів доларів.

Повідомляється, що втрати здебільшого пов'язані з руйнуванням та конфіскацією Росією великої мережі електростанцій та сталеливарних заводів, вугільних шахт та сільськогосподарських підприємств. Найбільш помітними були два його сталеливарні заводи в портовому місті Маріуполь, зокрема "Азовсталь". Зараз Ахметов позивається до Росії в Європейському суді з прав людини на суму до 20 мільярдів доларів.

Раніше Фокус писав, що Володимир Путін визнав, що ЗС РФ обстрілюють енергоінфраструктуру України. За словами глави Кремля, Росія нібито розпочала масовані обстріли України лише після ударів Кримським мостом.

Ще нагадаємо, що в "Енергоатомі" заявили, що ЗС РФ готують збройну провокацію на Запорізькій АЕС. Росіяни, за даними компанії, завезли на ЗАЕС реактивну артилерію, з якої можуть обстрілювати Нікополь та Марганець.