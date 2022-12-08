"РФ не може бути нормальною": Кулеба закликав світ не боятися розвалу Росії

Глава МЗС заявив, що поведінка Путіна говорить про те, що він ще націлений на воєнну перемогу над Україною, проте йому залишилося лише сподіватися на диво.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників країни не побоюватися можливого розпаду російської держави внаслідок війни, яку розпочав глава Кремля Володимир Путін. Про це пише The Wall Street Journal.

"Я закликаю світ не боятися розвалу Росії. Якщо колеса історії почнуть обертатися, жодна людина це не змінить", — сказав Кулеба.

Він заявив, що Україна ніколи не погодиться на мирне врегулювання, яке залишить окуповані території, зокрема Крим, під контролем Москви.

"Замість того, щоб думати про те, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародної спільноти, настав час прийняти той факт, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародної спільноти", — сказав він.

При цьому він упевнений, що саме російський народ приведе Російську Федерацію до розпаду.

Цілі України у війні проти Росії

Щодо України, то Кулеба заявив, що Україна не стримуватиметься, доки веде війну за існування.

"Ми насамперед націлені на завдання ударів по об'єктах на окупованих територіях України, на звільнення своєї території", — сказав глава МЗС України.

Однак сказав, що думати про те, що Україна нібито не має права завдавати ударів по території РФ, неправильно. На його думку, Україна не має нескінченно залишатися жертвою. Київ звільнить від московського контролю усі окуповані території і воєнним шляхом, і дипломатичним. Проте робити прогнози, коли саме це станеться, Кулеба не став.

Глава МЗС заявив, що питання територіальної цілісності України не буде предметом переговорів із Росією, якщо вони розпочнуться.

"Ми надто натерпілися за останні дев'ять місяців", — сказав Кулеба

Журналісти зазначили, що Мінські угоди про припинення вогню у 2014 та 2015 роках, внаслідок яких частини Донецької та Луганської областей залишилися під фактичним контролем Росії, показали безперспективність переговорів із Москвою.

Крім того, Кулеба заявив, що поведінка Путіна говорить про те, що він ще націлений на воєнну перемогу над Україною, проте йому залишилося лише сподіватися на диво.

Раніше Фокус писав, що WP назвав Ахметова головним приватним донором ЗСУ. Журналісти пишуть, що російські ракетні атаки знищили багато важливих інфраструктурних об'єктів, які належать українським олігархам.

Ще нагадаємо, що Зеленський заявив, що мирний час в Україні може настати вже наступного року. Президент подякував "всім нашим друзям у Європі", які допомагають підтримувати стабільність в Україні, а мільйонам людей побажав пережити воєнний час.