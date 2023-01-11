Коллапс в аэропортах: в США приостановили тысячи рейсов из-за поломки в ИТ-системе, — CBS
Масштабный сбой произошел в системе NOTAM, которая обеспечивает безопасность полетов. Представители авиакомпаний не могут сказать, когда точно проблема будет устранена.
Тысячи рейсов были приостановлены по всей территории США после того, как 11 января в ИТ-системе Федерального управления гражданской авиации (FAA) произошел масштабный сбой. В настоящее время технические специалисты работают над устранением проблемы с системой уведомлений полетов, сообщает новостной отдел американской телерадиокомпании CBS.
Сообщается, что Система NOTAM (Notice to Air Missions), которая информирует пилотов и других сотрудников аэропортов об авиационных опасностях и объектах аэропорта, в среду утром перестала обрабатывать информацию. При этом представители авиакомпаний заявили, что у них нет возможности узнать, как скоро проблема будет устранена.
Пилоты и аэропорты полагаются на эту систему при составлении маршрутов, и она имеет решающее значение в ходе планирования авиаперевозок. Когда она выходит из строя, самолеты не могут безопасно летать, пояснили в FAA.
"FAA работает над восстановлением системы уведомлений о воздушных миссиях. В настоящее время мы проводим окончательную проверку и перезагружаем систему. Затронуты операции во всей Национальной системе воздушного пространства", — проинформировали в Федеральном управлении.
Сотни людей в социальных сетях пишут из аэропортов, что они застряли на взлетных полосах и ожидают возобновления полетов. В связи с этим авиакомпании просят клиентов непосредственно перед тем, как отправиться в аэропорт, уточнить график полетов.
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