Пытали и обвиняли в шпионаже: в Иране намерены казнить экс-замминистра обороны, – BBC

По словам супруги британо-иранского гражданина Алирезы Акбари, осужденный попросил ее приехать нему в тегеранскую тюрьму для "последней встречи".

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Иранские власти приговорили британо-иранского гражданина и бывшего министра обороны Ирана Алирезу Акбари к смертной казни. Об этом пишет служба BBC.

Супруга Акбари, Марьям рассказала, что муж попросил ее посетить его в тюрьме в Тегеране для "последней встречи".

Также сообщается, что чиновник с недавних пор пребывает в одиночной камере. По словам журналистов, данный факт указывает на неизбежность казни.

Иранские власти взяли под стражу Алирезу Акбари еще в 2019 году. Позже Революционный суд в Тегеране приговорил его к смертной казни.

Бывшему замминистра обороны страны вменяют шпионскую деятельность в пользу Великобритании. При этом Акбари свою вину не признает.

В персидскую службу BBC поступало аудиосообщение от Алирезы Акбари, в котором тот рассказывает о пережитых пытках. Чиновник утверждает, что его пытались вынудить признаться перед камерой в том, чего он не делал.

На инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании. В ведомстве заявили, что поддерживают членов семьи осужденного и несколько раз поднимали его дело перед властями Ирана.

"Нашим приоритетом является обеспечение его немедленного освобождения, и мы повторили нашу просьбу о срочном консульском доступе", — сказал представитель МИД Великобритании.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Иране вынесли первый смертный приговор участнику протестов. Ему приписывали поджог государственного здания, нарушение общественного порядка и создание угрозы национальной безопасности.

Еще Фокус писал о публичной казни еще одного иранского протестующего в декабре 2022 года. 23-летнего Маджида Реза Рахнаварда обвинили в убийстве двух членов военизированного ополчения "‎Басидж" и ранении четверых силовиков.