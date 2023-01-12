Бюст Зеленского хотят поставить в Капитолии: появилась резолюция Конгресса

Автор идеи — конгрессмен Джо Уилсон, он поручил Совету изящных искусств Палаты представителей создать статуэтку. В то же время его партийные коллеги напомнили, что конгрессмены "служат США, а не Украине".

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Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, старший член комитета Палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам, предложил разместить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Домовом крыле Капитолия США. Резолюция Уилсона появилась на сайте Конгресса.

Уилсон подал резолюцию, которая предписывает Совету изящных искусств Палаты представителей создать бюст Зеленского. Совет отвечает за все произведения искусства и исторические объекты, выставленные в Домовом крыле Капитолия и его офисных зданий, отметили авторы публикации.

[ + – ] Уилсон подал резолюцию, которая предписывает Совету изящных искусств создать бюст Зеленского

Джо Уилсон в 2009 году крикнул "Вы лжете" 44-му президенту США Бараку Обаме во время его обращения к Конгрессу. За этот поступок законодателя раскритиковали.

В декабре прошлого года Уилсон сравнил противостояние Украины против агрессии России с американской революцией, сообщило издание.

Бюст Зеленского в Капитолии — кто против идеи?

Некоторые коллеги Уилсона по партии не согласились ставить бюст Владимира Зеленского в Капитолии. Член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин написала в Twitter, что "конгрессмены служат США, а не Украине".

[ + – ] Бюсты Владимира Зеленского в Украине появились в 2019 году

Другой республиканец, конгрессмен Энди Биггс от штата Аризона вспомнил про размер военной помощи Штатов для Украины.

"Появилась резолюция Палаты представителей, согласно которой голова Зеленского должна быть выставлена в Капитолии США. Более 100 миллиардов долларов Украине было недостаточно?" — спрашивает политик.

Противодействие консерваторов из Палаты представителей из-за резолюции подчеркивает напряженность внутри Республиканской партии по поводу реакции на российско-украинскую войну. Вопрос поддержки Киева от новой Палаты представителей остается открытым, заметило издание The Hill.

Напомним, что в Украине бюсты Владимира Зеленского появились еще в 2019 году. На одном из интернет-аукционов они были представлены в трех цветах: мрамор, а также глянцевая и матовая слоновая кость.

Фокус 11 января писал о приезде Зеленского во Львов. Там он почтил память погибших украинских военных и обсудил охрану границы от возможного вторжения с Беларуси.