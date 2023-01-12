Погруддя Зеленського хочуть поставити в Капітолії: з'явилася резолюція Конгресу

Автор ідеї — конгресмен Джо Вілсон, він доручив Раді образотворчих мистецтв Палати представників створити статуетку. Водночас його партійні колеги нагадали, що конгресмени "служать США, а не Україні".

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Конгресмен-республіканець Джо Вілсон, старший член комітету Палати представників зі збройних сил і закордонних справ, запропонував розмістити погруддя президента України Володимира Зеленського у Будинковому крилі Капітолію США. Резолюція Вілсона з'явилася на сайті Конгресу.

Вілсон подав резолюцію, яка наказує Раді образотворчих мистецтв Палати представників створити погруддя Зеленського. Рада відповідає за всі витвори мистецтва й історичні об'єкти, виставлені у Будинковому крилі Капітолію та його офісних будівель, зазначили автори публікації.

[ + – ] Вілсон подав резолюцію, яка наказує Раді образотворчих мистецтв створити погруддя Зеленського

Джо Вілсон у 2009 році крикнув "Ви брешете" 44-му президенту США Бараку Обамі під час його звернення до Конгресу. За цей вчинок законодавця розкритикували.

У грудні минулого року Вілсон порівняв протистояння України проти агресії Росії із американською революцією, повідомило видання.

Погруддя Зеленського в Капітолії — хто проти ідеї?

Деякі колеги Вілсона по партії не погодилися ставити погруддя Володимира Зеленського в Капітолії. Членкиня Палати представників від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін написала у Twitter, що "конгресмени служать США, а не Україні".

[ + – ] Погруддя Володимира Зеленського в Україні з'явилися у 2019 році

Інший республіканець, конгресмен Енді Біггс від штату Арізона, згадав про розмір військової допомоги Штатів для України.

"З'явилася резолюція Палати представників, згідно з якою голову Зеленського має виставити в Капітолії США. Понад 100 мільярдів доларів Україні було недостатньо?" — ставить питання політик.

Протидія консерваторів із Палати представників через резолюцію підкреслює напруженість усередині Республіканської партії щодо реакції на російсько-українську війну. Питання підтримки Києва від нової Палати представників залишається відкритим, зауважило видання The Hill.

Нагадаємо, що в Україні бюсти Володимира Зеленського з'явилися ще у 2019 році. На одному з інтернет-аукціонів вони були представлені у трьох кольорах: мармур, а також глянсова та матова слонова кістка.

Фокус 11 січня писав про приїзд Зеленського до Львова. Там він вшанував пам'ять загиблих українських військових та обговорив охорону кордону від можливого вторгнення з Білорусі.