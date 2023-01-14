Американец выиграл в лотерею 1,35 миллиарда долларов в пятницу, 13-го

Победитель может забрать выигрыш сразу или же получать по 45 миллионов долларов ежегодно на протяжении 29 лет.

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Житель американского штата Мэн сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере 1,35 миллиарда долларов, что стал вторым по сумме за всю историю розыгрыша и четвертым по величине в истории США, сообщается на сайте лотереи.

В пятницу, 13 января, удачливый игрок угадал все шесть номеров: 30, 43, 45, 46, 61 и золотой Mega Ball 14. шансы на выигрыш букмекеры оценивали 1 к 302,6 миллиона.

Официальные лица Mega Millions не сразу опубликовали заявление о победителе. По законам штата Мэн, люди, выигравшие в лотерею, не могут оставаться анонимными и должны раскрыть свое имя, а также первую букву своей фамилии.

Теперь у него есть выбор – получать деньги равными суммами ежегодно на протяжении 29 лет, а это, на минуточку, 45 миллионов долларов, или же забрать всю сумму сразу. С учетом вычета налогов "чистыми" на руки он получит 708 миллионов долларов.

Джекпот держался без изменений 25 тиражей на протяжении последних трех месяцев. Следующий главный приз розыгрыша стартует с 20 миллионов долларов, а в денежном эквиваленте это будет чуть больше 10 миллионов. В Mega Millions играют в 45 штатах, а также в Вашингтоне, округ Колумбия, и на Виргинских островах США.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о китайце, который выиграл 30 миллионов долларов и не стал рассказывать своей семье, что внезапно стал миллионером. Мужчина скрыл от родных свой выигрыш, поскольку убежден, что из-за больших денег они станут ленивыми и высокомерными.