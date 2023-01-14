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Американець виграв у лотерею 1,35 мільярда доларів у п'ятницю, 13-го

Mega Millions
Фото: Getty Images | Виграш став другим за все за всю історію лотереї Mega Millions

Переможець може забрати виграш відразу або отримувати по 45 мільйонів доларів щорічно протягом 29 років.

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Житель американського штату Мен зірвав джекпот лотереї Mega Millions у розмірі 1,35 мільярда доларів, що став другим за сумою за всю історію розіграшу та четвертим за величиною в історії США, повідомляється на сайті лотереї.

У п'ятницю, 13 січня, щасливий гравець вгадав усі шість номерів: 30, 43, 45, 46, 61 та золотий Mega Ball 14. шанси на виграш букмекери оцінювали 1 до 302,6 мільйона.

Офіційні особи Mega Millions не одразу опублікували заяву про переможця. За законами штату Мен, люди, які виграли в лотерею, не можуть залишатися анонімними і мають розкрити своє ім'я, а також першу букву свого прізвища.

Тепер він має вибір — отримувати гроші рівними сумами щорічно протягом 29 років, а це 45 мільйонів доларів, або ж забрати всю суму відразу. З урахуванням вирахування податків "чистими" на руки він отримає 708 мільйонів доларів.

Джекпот тримався без змін 25 тиражів упродовж останніх трьох місяців. Наступний головний приз розіграшу стартує з 20 мільйонів доларів, а в грошовому еквіваленті це трохи більше 10 мільйонів. У Mega Millions грають у 45 штатах, а також у Вашингтоні, округ Колумбія, та на Віргінських островах США.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про китайця, який виграв 30 мільйонів доларів і не став розповідати своїй родині, що раптово став мільйонером. Чоловік приховав від рідних свій виграш, оскільки переконаний, що через великі гроші вони стануть лінивими та зарозумілими.