Француженка "перепутала" морского котика с лабрадором и рассмешила интернет (видео)

Аудитория TikTok поддержала женщину, кто-то допустил, что теперь морских котиков можно смело называть "морскими" или "океаническими лабрадорами", или же "водяными щенками". Другие посоветовали добавить французский артикль и произносить "ле лабрадор".

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Видео с француженкой, которая забыла, как по-английский будет "морской котик" и назвала морское животное "лабрадором", набирает популярность в TikTok на странице Alix Weld.

За четыре дня ролик посмотрели 2 млн пользователей.

[ + – ] "Ле Лабрадор"

Девушка снимала морского котика, который отдыхал в океане, когда ее мать неожиданно заявила: "Лабрадор!" Та переспросила и в ответ услышала название той же породы собаки.

Аудитория активно комментировала публикацию.

"В сущности, да, морской лабрадор", — написала одна из пользовательниц.

Другие допустили, что морских котиков теперь можно смело называть "морскими или океаническими лабрадорами".

"Водяной щенок. Она не ошиблась", — прокомментировал еще один пользователь.

А кому-то показалось, что женщина хотела сказать: "I love Hot dog".

[ + – ] "Я думала, она сказала: "I love Hot dog""

"Ле лабрадор", — таким был еще один комментарий.

"…будто вытащила это слово из багета", — написал еще один зритель.

[ + – ] "Французы так ламантинов даже не называют. Она будто вытащила это слово из багета", — высказался очередной пользователь.

[ + – ] Морской котик

Во время съемки морской котик находился в вертикальном положении и держался на плаву с помощью лап. По информации британской организации Sea Life Trust, морские котики часто расслабляются и отдыхают в вертикальном или горизонтальном положении после нескольких дней поисков пропитания.

Эти животные еще и превосходные ныряльщики, способные находиться под водой по 40-45 минут.

Напомним, что ученые измерили силу, с которой ленивцы цепляются за ветки. Выяснилось также, что что левая сторона крохотных зверьков значительно сильнее правой.

Ранее Фокус разбирался в том, может ли эволюция повернуть обратно, и к чему это приведет. Эволюция никогда не повторяет прежних шагов, но все же ученые считают, что движение в обратном направлении возможно.