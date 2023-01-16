Француженка "перепутала" морского котика с лабрадором и рассмешила интернет (видео)
Аудитория TikTok поддержала женщину, кто-то допустил, что теперь морских котиков можно смело называть "морскими" или "океаническими лабрадорами", или же "водяными щенками". Другие посоветовали добавить французский артикль и произносить "ле лабрадор".
Видео с француженкой, которая забыла, как по-английский будет "морской котик" и назвала морское животное "лабрадором", набирает популярность в TikTok на странице Alix Weld.
За четыре дня ролик посмотрели 2 млн пользователей.
Девушка снимала морского котика, который отдыхал в океане, когда ее мать неожиданно заявила: "Лабрадор!" Та переспросила и в ответ услышала название той же породы собаки.
Аудитория активно комментировала публикацию.
"В сущности, да, морской лабрадор", — написала одна из пользовательниц.
Другие допустили, что морских котиков теперь можно смело называть "морскими или океаническими лабрадорами".
"Водяной щенок. Она не ошиблась", — прокомментировал еще один пользователь.
А кому-то показалось, что женщина хотела сказать: "I love Hot dog".
"Ле лабрадор", — таким был еще один комментарий.
"…будто вытащила это слово из багета", — написал еще один зритель.
Во время съемки морской котик находился в вертикальном положении и держался на плаву с помощью лап. По информации британской организации Sea Life Trust, морские котики часто расслабляются и отдыхают в вертикальном или горизонтальном положении после нескольких дней поисков пропитания.
Эти животные еще и превосходные ныряльщики, способные находиться под водой по 40-45 минут.
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