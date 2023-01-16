Француженка "переплутала" морського котика з лабрадором і розсмішила інтернет (відео)

Аудиторія TikTok підтримала жінку, хтось припустив, що тепер морських котиків можна сміливо називати "морськими" або "океанічними лабрадорами" чи "водяними цуценятами". Інші порадили додати французький артикль і вимовляти "ле лабрадор".

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Відео з француженкою, яка забула, як англійською буде "морський котик" і назвала морську тварину "лабрадором", набирає популярності в TikTok на сторінці Alix Weld.

За чотири дні ролик переглянули 2 млн користувачів.

[ + – ] "Ле Лабрадор"

Дівчина знімала морського котика, який відпочивав в океані, коли її мати несподівано заявила: "Лабрадоре!" Та перепитала і у відповідь почула назву тієї породи собаки.

Аудиторія активно коментувала публікацію.

"По суті, так, морський лабрадор", — написала одна з користувачок.

Інші припустили, що морських котиків тепер можна сміливо називати морськими або океанічними лабрадорами.

"Водяне цуценя. Вона не помилилася", — прокоментував ще один користувач.

А комусь здалося, що жінка хотіла сказати: "I love Hot dog".

[ + – ] "Я думала, вона сказала: "I love Hot dog"

"Ле лабрадор", — таким був ще один коментар.

"... ніби витягла це слово з багету", — написав ще один глядач.

[ + – ] "Французи так ламантинів навіть не називають. Вона ніби витягла це слово з багету", — висловився черговий користувач

[ + – ] Морський котик

Під час зйомки морський котик перебував у вертикальному положенні та тримався на плаву за допомогою лап. За інформацією британської організації Sea Life Trust, морські котики часто розслабляються та відпочивають у вертикальному чи горизонтальному положенні після кількох днів пошуків харчів.

Ці тварини ще й чудові нирці, здатні перебувати під водою по 40-45 хвилин.

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