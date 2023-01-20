"Стоял у истоков работ по ИИ": Лукашенко посетил хайтек-выставку в Минске (видео)

По словам белорусского политика, на западе начинают понимать, что "дурью заниматься нечего" — нужно сотрудничать белорусами. Он также упомянул о том, что вел переговоры с представителями Китая о создании проекта "умный город".

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На открывшаяся 20 января в Минске технологической выставке под названием "Беларусь интеллектуальная" политик Александр Лукашенко заявил, что у его страны имеется немало разработок в сфере высоких технологий. Об этом сообщает "Белтелерадиокомпания".

По словам Лукашенко, его приглашали в ОАЭ, где ведутся разработки в сфере ИИ.

"Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они всех собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю: "Да, Господь с вами, приезжайте!"", — отметил политик, добавив, что представители китайской стороны пообещали разработать проект "умный город", речь шла об инвестициях в размере 5 млрд долларов.

На выставке "Беларусь интеллектуальная" представлены разработки ученых из белорусской Академии наук, а также предприятий и технопарков страны. Сообщается, что многие ноу-хау уже запущены в производство и успешно реализуются на рынке.

"Людям надо показать эту выставку. Мы все время показываем трактор, автомобиль, стреляем, взрываем чего-то, а на самом деле у нас не только для обороны/безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", — пояснил Лукашенко, сообщает YouTube-канал "Международное радио "Беларусь"".

[ + – ] Лукашенко на выставке "Беларусь технологическая"

Глава государства отмечает важность развития сферы ИИ и микроэлектроники.

Так, на январь анонсировано появление новой линейки ноутбуков местного производства, правда, пока уровень локализации в них — около 30%, но руководство страны рассчитывает достичь 70% к концу года.

[ + – ] Ноутбук белорусской разработки

"Только что прочитал жесточайшую критику (наших беглых в основном, а может и наши…) по поводу нашего компьютера, но тот компьютер, за что ты меня критиковал, что у меня там стоит это "яблоко" на столе, Apple, заменили. Сегодня же привезли твой компьютер, поставили президенту на стол. Ну, проверено <…> Думаю, и на западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать", — сказал Лукашенко представителю белорусской компании, передает "Белта".

Напомним, что Лукашенко заявил Лаврову, что доволен Украиной. По его словам, страны Запада хотят использовать Украину против Беларуси, а также строят некоторые "планы" в отношении Минска и Москвы.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко, опасаясь покушений, организовал личную охрану. Белорусский руководитель допускает предательство со стороны сотрудников местного КГБ, и потому распорядился о создании ЧВК "Гард сервис".