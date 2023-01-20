"Стояв біля витоків робіт з ШІ": Лукашенко відвідав хайтек-виставку у Мінську (відео)

За словами білоруського політика, на заході починають розуміти, що "дурнею займатися нема чого" — треба співпрацювати з білорусами. Він також згадав, що вів переговори з представниками Китаю про створення проєкту "розумне місто".

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На технологічній виставці, що відкрилася 20 січня в Мінську під назвою "Білорусь інтелектуальна", політик Олександр Лукашенко заявив, що його країна має чимало розробок у сфері високих технологій. Про це повідомляє "Белтелерадіокомпанія".

За словами Лукашенка, його запрошували в ОАЕ, де ведуться розробки у сфері ШІ.

"Як не дивно, я стояв біля витоків роботи еміратців зі штучного інтелекту. Китайські там вчені, вони всіх зібрали, гроші дали, вони серйозно працювали. І вони мене просили, щоб я допоміг їм працювати в Білорусі. Я говорю: "Так, Господь з вами, приїжджайте!"" — зазначив політик, додавши, що представники китайської сторони пообіцяли розробити проєкт "розумне місто", йшлося про інвестиції у розмірі 5 млрд доларів.

На виставці "Білорусь інтелектуальна" представлені розробки вчених із білоруської Академії наук, а також підприємств та технопарків країни. Повідомляється, що багато ноу-хау вже запущено у виробництво та успішно реалізуються на ринку.

"Людям треба показати цю виставку. Ми весь час показуємо трактор, автомобіль, стріляємо, вибухаємо чогось, а насправді у нас не лише для оборони/безпеки, а й для мирного життя достатньо", — пояснив Лукашенко, повідомляє YouTube-канал "Міжнародне радіо "Білорусь"".

[ + – ] Лукашенко на виставці "Білорусь технологічна"

Глава держави наголошує на важливості розвитку сфери ШІ та мікроелектроніки.

Так, на січень анонсовано появу нової лінійки ноутбуків місцевого виробництва, щоправда, поки що рівень локалізації в них — близько 30%, але керівництво країни розраховує досягти 70% до кінця року.

[ + – ] Ноутбук білоруської розробки

"Щойно прочитав найжорстокішу критику (наших втікачів здебільшого, а може й наші…) з приводу нашого комп'ютера, але той комп'ютер, за що ти мене критикував, що у мене там стоїть це "яблуко" на столі, Apple, замінили. Сьогодні ж привезли твій комп'ютер, поставили президенту на стіл. Ну, перевірено <…> Думаю, і на заході починають розуміти, що дурню робити нічого, треба з білорусами співпрацювати", — сказав Лукашенко представнику білоруської компанії, передає "Белта".

Нагадаємо, що Лукашенко заявив Лаврову, що задоволений Україною. За його словами, країни Заходу хочуть використати Україну проти Білорусі, а також будують деякі "плани" щодо Мінська та Москви.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко, побоюючись замахів, організував особисту охорону. Білоруський керівник допускає зраду співробітників місцевого КДБ, і тому розпорядився про створення ПВК "Гард сервіс".