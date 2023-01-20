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"Стояв біля витоків робіт з ШІ": Лукашенко відвідав хайтек-виставку у Мінську (відео)

Олександр Лукашенко на виставці "Білорусь інтелектуальна"
Фото: Белта | Олександр Лукашенко на виставці "Білорусь інтелектуальна"

За словами білоруського політика, на заході починають розуміти, що "дурнею займатися нема чого" — треба співпрацювати з білорусами. Він також згадав, що вів переговори з представниками Китаю про створення проєкту "розумне місто".

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На технологічній виставці, що відкрилася 20 січня в Мінську під назвою "Білорусь інтелектуальна", політик Олександр Лукашенко заявив, що його країна має чимало розробок у сфері високих технологій. Про це повідомляє "Белтелерадіокомпанія".

За словами Лукашенка, його запрошували в ОАЕ, де ведуться розробки у сфері ШІ.

"Як не дивно, я стояв біля витоків роботи еміратців зі штучного інтелекту. Китайські там вчені, вони всіх зібрали, гроші дали, вони серйозно працювали. І вони мене просили, щоб я допоміг їм працювати в Білорусі. Я говорю: "Так, Господь з вами, приїжджайте!"" — зазначив політик, додавши, що представники китайської сторони пообіцяли розробити проєкт "розумне місто", йшлося про інвестиції у розмірі 5 млрд доларів.

На виставці "Білорусь інтелектуальна" представлені розробки вчених із білоруської Академії наук, а також підприємств та технопарків країни. Повідомляється, що багато ноу-хау вже запущено у виробництво та успішно реалізуються на ринку.

"Людям треба показати цю виставку. Ми весь час показуємо трактор, автомобіль, стріляємо, вибухаємо чогось, а насправді у нас не лише для оборони/безпеки, а й для мирного життя достатньо", — пояснив Лукашенко, повідомляє YouTube-канал "Міжнародне радіо "Білорусь"".

Лукашенко на виставці "Білорусь технологічна"

Глава держави наголошує на важливості розвитку сфери ШІ та мікроелектроніки.

Так, на січень анонсовано появу нової лінійки ноутбуків місцевого виробництва, щоправда, поки що рівень локалізації в них — близько 30%, але керівництво країни розраховує досягти 70% до кінця року.

Ноутбук білоруської розробки Fullscreen
Ноутбук білоруської розробки

"Щойно прочитав найжорстокішу критику (наших втікачів здебільшого, а може й наші…) з приводу нашого комп'ютера, але той комп'ютер, за що ти мене критикував, що у мене там стоїть це "яблуко" на столі, Apple, замінили. Сьогодні ж привезли твій комп'ютер, поставили президенту на стіл. Ну, перевірено <…> Думаю, і на заході починають розуміти, що дурню робити нічого, треба з білорусами співпрацювати", — сказав Лукашенко представнику білоруської компанії, передає "Белта".

Нагадаємо, що Лукашенко заявив Лаврову, що задоволений Україною. За його словами, країни Заходу хочуть використати Україну проти Білорусі, а також будують деякі "плани" щодо Мінська та Москви.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко, побоюючись замахів, організував особисту охорону. Білоруський керівник допускає зраду співробітників місцевого КДБ, і тому розпорядився про створення ПВК "Гард сервіс".