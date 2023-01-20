Назвали "Тоадзиллой": в Австралии ученые нашли и усыпили крупнейшую в мире жабу (фото)

По словам местных рейнджеров, лягушка-монстр выглядела как футбольный мяч с ногами. Ее вес — 2,7 кг. Предыдущая самая большая в мире жаба жила в Швеции и весила 2,65 кг. Местные жители держали ее как домашнего питомца.

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В тропическом лесу на севере Австралии нашли, возможно, самую большую в мире жабу, которая в шесть раз превышает размеры обычных. Об этом сообщает The Mirror.

Лягушка-монстра весом 2,7 кг была настолько внушительных размеров, что рейнджеры поначалу решили, что она ненастоящая.

Ее прозвали "Тоадзиллой", но все же решили вывезти из дикой природы, поскольку этот ядовитый инвазивный вид, который угрожает другим местным животным.

До недавнего времени вес крупнейшей в мире лягушки, согласно Книге рекордов Гиннеса, составлял 2,65. Рекорд продержался с 1991 года. Это был домашний питомец у жителей Швеции.

Считается, что австралийская "Тоадзила" набрала вес, поедая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих.

[ + – ] "Тоадзилла", возможно, крупнейшая в мире жаба

Лягушкек завезли в Австралию 1935 году, и впоследствии они стали одним из самых опасных вредителей.

Местный рейнджер Кайли Грей сказала, что, впервые увидев этого монстра, не поверила своим глазам.

"Ничего подобного я никогда не встречала. Это было похоже на как футбольный мяч с ногами. Мы назвали ее Тоадзилла", — пояснила она

"Тростниковая жаба такого размера проглотит все, что поместится в ее рот", — пояснила она.

Возраст этой находки пока не установили, но известно, что тростниковые жабы живут примерно 15 лет. На территории Австралии у этого вида нет естественных хищников.

Это ядовитый вид, который наносит ущерб местной фауне, поэтому Тоадзилу пришлось усыпить — стандартная практика для вредителей в Австралии. Впоследствии заспиртованную жабу передали музею штата Квинсленд.

Напомним, что брошенная на произвол судьбы чихуахуа попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая собака в мире.

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