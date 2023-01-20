Назвали "Тоадзіллою": в Австралії вчені знайшли та приспали найбільшу у світі жабу (фото)

За словами місцевих рейнджерів, жаба-монстр мала вигляд футбольного м'яча з ногами. Її вага — 2,7 кг. Попередня найбільша у світі жаба жила у Швеції та важила 2,65 кг. Місцеві жителі тримали її як домашнього вихованця.

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У тропічному лісі на півночі Австралії знайшли, можливо, найбільшу у світі жабу, яка вшестеро перевищує розміри звичайних. Про це повідомляє The Mirror.

Жаба-монстра вагою 2,7 кг була настільки значних розмірів, що рейнджери спочатку вирішили, що вона несправжня.

Її прозвали "Тоадзіллою", але все ж таки вирішили вивезти з дикої природи, оскільки це отруйний інвазивний вигляд, який загрожує іншим місцевим тваринам.

Донедавна вага найбільшої у світі жаби, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, становила 2,65. Рекорд протримався з 1991 року. Це був домашній вихованець у жителів Швеції.

Вважається, що австралійська "Тоадзілла" набрала вагу, поїдаючи комах, рептилій і дрібних ссавців.

[ + – ] "Тоадзілла", можливо, найбільша у світі жаба

Жаб завезли до Австралії 1935 року, і згодом вони стали одним із найнебезпечніших шкідників.

Місцева рейнджерка Кайлі Грей сказала, що, вперше побачивши цього монстра, не повірила своїм очам.

"Нічого подібного я ніколи не зустрічала. Це було схоже на футбольний м'яч із ногами. Ми назвали її Тоадзілла", — пояснила вона.

"Очеретяна жаба такого розміру проковтне все, що поміститься до її рота", — пояснила вона.

Вік цієї знахідки поки не встановили, але відомо, що очеретяні жаби живуть приблизно 15 років. На території Австралії цей вид не має природних хижаків.

Це отруйний вигляд, що завдає шкоди місцевій фауні, тому Тоадзіллу довелося приспати — стандартна практика для шкідників в Австралії. Згодом заспиртовану жабу передали в музей штату Квінсленд.

Нагадаємо, що кинутий напризволяще чихуахуа потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як найстаріший собака у світі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Антарктиді знайшли один із найбільших метеоритів за 100 років.