В США запускают новую программу спонсорства для беженцев: какую помощь окажут украинцам

Проект Welcome Corps позволит американцам напрямую поддерживать беженцев. Спонсоры обязуются предоставить или помочь получить проживание, питание и медицинские услуги.

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Соединенные Штаты Америки запускают проект Welcome Corps, который станет новшеством в расселении и помощи беженцам. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты запускают Welcome Corps, самую смелую инновацию в расселении беженцев за четыре десятилетия. Эта инициатива позволяет американцам напрямую поддерживать беженцев и демонстрировать лучшее американское гостеприимство и щедрость", – написал в своем Twitter Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что программа позволит американцам спонсировать граждан, прибывающих через Программу приема беженцев США (USRAP), непосредственно организовать их переселение, приветствуя новых соседей в своих общинах.

На сайте говорится, что в рамках программы граждан Америки приглашают стать партнерами и проводниками для беженцев, которые строят новую жизнь в Соединенных Штатах, и помогают им реализовать свой потенциал на полную.

"Welcome Corps предназначена для укрепления и расширения потенциала USRAP путем использования энергии и талантов американцев из всех слоев общества, желающих служить частными спонсорами — от членов религиозных и общественных групп, ветеранов, сообществ диаспоры, компаний, колледжей и университеты и прочее", — уточняется в сообщении.

Цель первого года программы – задействовать по крайней мере 10 000 американцев, чтобы они выступили в качестве частных спонсоров и предлагали помощь по крайней мере 5 000 беженцам со всего мира.

Программа Welcome Corps предусматривает создание спонсорских групп, по меньшей мере, из пяти человек, которые будут поддерживать переселенцев из Украины. Такая группа должна собрать не менее 2 275 долларов на каждого человека, пройти проверку биографических данных и создать план поддержки украинцев, которым хотят помочь.

Какую помощь окажут украинцам

В течение первых 90 дней переселенцев в США спонсоры обязуются предоставить или помочь получить:

проживание;

питание;

медицинские услуги;

образование;

государственные льготы.

Информационные сессии для потенциальных спонсоров в США начинаются с 26 января.

Подробности о проекте можно узнать на сайте.

Также Фокус писал, что власти Польши намерены изменить специальный закон о помощи украинским беженцам.