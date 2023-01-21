У США запускають нову програму спонсорства для біженців: яку допомогу нададуть українцям

Проєкт Welcome Corps дозволить американцям безпосередньо підтримувати біженців. Спонсори зобов'язуються надати або допомогти отримати проживання, харчування та медичні послуги.

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Сполучені Штати Америки запускають проєкт Welcome Corps, який стане нововведенням у розселенні та допомозі біженцям. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати запускають Welcome Corps, найсміливішу інновацію в розселенні біженців за чотири десятиліття. Ця ініціатива дозволяє американцям безпосередньо підтримувати біженців і демонструвати найкращу американську гостинність і щедрість", — написав у своєму Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що програма дозволить американцям спонсорувати громадян, які прибувають через Програму прийому біженців США (USRAP), безпосередньо організувати їхнє переселення, вітаючи нових сусідів у своїх громадах.

На сайті йдеться, що в межах програми громадян Америки запрошують стати партнерами та провідниками для біженців, які будують нове життя у Сполучених Штатах, та допомагають їм реалізувати свій потенціал на повне.

"Welcome Corps призначена для зміцнення та розширення потенціалу USRAP шляхом використання енергії та талантів американців з усіх верств суспільства, які бажають служити приватними спонсорами — від членів релігійних та громадських груп, ветеранів, спільнот діаспори, компаній, коледжів та університети та інше", — уточнюється в повідомленні.

Мета першого року програми – задіяти принаймні 10 000 американців, щоб вони виступили як приватні спонсори та пропонували допомогу принаймні 5 000 біженцям з усього світу.

Програма Welcome Corps передбачає створення спонсорських груп щонайменше з п'яти осіб, які підтримуватимуть переселенців з України. Така група має зібрати щонайменше 2 275 доларів на кожну людину, пройти перевірку біографічних даних та створити план підтримки українців, яким хочуть допомогти.

Яку допомогу нададуть українцям

Протягом перших 90 днів переселенців у США спонсори зобов'язуються надати чи допомогти отримати:

проживання;

живлення;

медичні послуги;

утворення;

державні пільги.

Інформаційні сесії для потенційних спонсорів у США розпочинаються з 26 січня.

Подробиці про проєкт можна дізнатися на сайті.

Також Фокус писав, що влада Польщі має намір змінити спеціальний закон про допомогу українським біженцям.