Снизить зависимость от доллара: Бразилия и Аргентина хотят создать общую валюту, — FT

Другие государства Латинской Америки смогут присоединиться к проекту. Это позволит создать второй по величине валютный союз в мире, считают журналисты.

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Бразилия и Аргентина на следующей неделе намерены объявить о начале подготовительной работы над созданием общей валюты для экономического усиления региона. Об этом пишет издание Financial Times.

Презентация может состояться на саммите CELAC в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Новую общую валюту Бразилия предлагает назвать sur [c испанского — "юг"].

В настоящее время страны сосредоточены на вопросах, как общая денежная единица сможет помочь региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара.

Первое время sur будет действовать вместе с национальной валютой — бразильским реалом и аргентинским песо.

Правительства стран готовы предложить и другим государствам Латинской Америки присоединиться к плану, что составит около 5% мирового ВВП.

Как считают журналисты, реализация такого проекта может растянуться на несколько лет. Однако если страны добьются успеха, это позволит им создать второй по величине — после Европейского союза — валютный блок в мире. Так, евро охватывает около 14% мирового ВВП в долларовом эквиваленте.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса подчеркивает, что опыт ЕС показывает, что для начала латиноамериканским странам придется изучить все параметры, необходимые для введения единой валюты, включая финансовые вопросы и роль центробанков.

"Я не хочу вселять пустых надежд. Это первый шаг на длинном пути, который предстоит пройти Латинской Америке", — прокомментировал Масса.

Напомним, в начале января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Национальный конгресс, президентский дворец и Верховный суд в столице страны городе Бразилиа. Всего собралось около 3 тыс. демонстрантов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев полностью поддерживает правительство Бразилии, пришедшее к власти в результате недавно проведенных выборов.