Демократия в опасности: Украина осудила протесты в Бразилии, — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев полностью поддерживает правительство Бразилии, пришедшее к власти в результате проведенных выборов. Президент страны Лула да Силва заявил, что все бунтовщики будут наказаны "по всей строгости закона".

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Украина осудила действия ворвавшихся в Национальный конгресс сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии", — подчеркнул он.

Глава украинского МИД отметил, что демократические институты должны быть неприкосновенны.

"Мы снова заявляем о нашей полной поддержке демократически избранного правительства", — добавил Кулеба.

Антиправительственные протесты в Бразилии

8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Национальный конгресс, президентский дворец и Верховный суд в столице страны городе Бразилиа. Сотрудники ведомств находятся на каникулах до февраля, поэтому в зданиях практически никого не было.

Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить протестующих.

Демонстрантов собралось около 3 тысяч человек. Они заявили, что вышли на улицы, потому что не согласны с результатами президентских выборов, которые, по их мнению, сфальсифицированы. Протестующие требуют отставки Лулы да Силвы и военного вмешательства для восстановления Болсонару на должности президента Бразилии.

В результате законно избранный глава государства Луис Инасио Лула да Силва заявил, что все бунтовщики будут найдены и наказаны "по всей строгости закона", пишет Sky News. Он ввел в стране режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до конца января.

Лула да Силва — 77-летний бразильский политический деятель, выигравший президентские выборы в стране в октябре 2022 года. До этого он уже возглавлял государство в 2003-2011 годах.

Напомним, бразильские журналисты недавно показали, как экс-глава государства Жаир Болсонару разрушил президентскую резиденцию. Политик оставил после себя порванные ковры и диваны, разбитые окна и дырявые потолки.

Британский таблоид Daily Mail 3 ноября прошлого года писал о разводе Болсонару с женой Мишель. Пара оформила отношения в 2007 году.