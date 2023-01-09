Демократія у небезпеці: Україна засудила протести у Бразилії, — МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ повністю підтримує уряд Бразилії, який прийшов до влади внаслідок проведених виборів. Президент країни Лула да Сілва заявив, що всіх бунтівників покарають "за всією суворістю закону".

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Україна засудила дії прихильників експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, які увірвалися до Національного конгресу. Про це в себе на Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії", — наголосив він.

Глава українського МЗС зазначив, що демократичні інститути мають бути недоторканними.

"Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку демократично обраного уряду", — додав Кулеба.

Антиурядові протести у Бразилії

8 січня прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Національного конгресу, президентського палацу та Верховного суду у столиці країни місті Бразиліа. Співробітники відомств перебувають на канікулах до лютого, тож у будинках практично нікого не було.

Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити протестувальників.

Демонстрантів зібралося близько 3 тисяч людей. Вони заявили, що вийшли на вулиці, бо не погоджуються з результатами президентських виборів, які, на їхню думку, сфальшовані. Протестувальники вимагають відставки Лули да Сілви та військового втручання для відновлення Болсонару на посаді президента Бразилії.

У результаті законно обраний глава держави Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що всіх бунтівників знайдуть і покарають "за всією суворістю закону", пише Sky News. Він запровадив у країні режим надзвичайної ситуації, який діятиме до кінця січня.

Лула да Сілва — 77-річний бразильський політичний діяч, який виграв президентські вибори в країні в жовтні 2022 року. До цього він уже очолював державу у 2003-2011 роках.

Нагадаємо, бразильські журналісти нещодавно показали, як екс-глава держави Жаїр Болсонару зруйнував президентську резиденцію. Політик залишив по собі порвані килими та дивани, розбиті вікна та діряві стелі.

Британський таблоїд Daily Mail 3 листопада минулого року писав про розлучення Болсонару з дружиною Мішель. Пара оформила відносини у 2007 році.