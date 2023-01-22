Зменшити залежність від долара: Бразилія та Аргентина хочуть створити спільну валюту, — FT

Інші держави Латинської Америки матимуть змогу приєднатися до проєкту. Це дозволить створити другу за величиною валютну спілку у світі, вважають журналісти.

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Бразилія та Аргентина наступного тижня мають намір оголосити про початок підготовчої роботи над створенням спільної валюти для економічного посилення регіону. Про це пише видання Financial Times.

Презентація може відбутися на саміті CELAC у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Нову загальну валюту Бразилія пропонує назвати sur [з іспанської — "південь"].

В даний час країни зосереджені на питанні, як загальна грошова одиниця зможе допомогти регіональній торгівлі та зменшити залежність від долара.

Перший час sur діятиме разом із національною валютою — бразильським реалом та аргентинським песо.

Уряди країн готові запропонувати й іншим державам Латинської Америки приєднатися до плану, що становитиме близько 5% світового ВВП.

Як вважають журналісти, реалізація такого проєкту може тривати кілька років. Однак якщо країни досягнуть успіху, це дозволить їм створити другий за величиною після Європейського союзу валютний блок у світі. Так, євро охоплює близько 14% світового ВВП у доларовому еквіваленті.

Міністр економіки Аргентини Серхіо Масса наголошує, що досвід ЄС показує, що для початку латиноамериканським країнам доведеться вивчити всі параметри, необхідні для запровадження єдиної валюти, включаючи фінансові питання та роль центробанків.

"Я не хочу вселяти порожніх надій. Це перший крок на довгому шляху, який має пройти Латинська Америка", — прокоментував Масса.

Нагадаємо, на початку січня прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Національного конгресу, президентського палацу та Верховного суду у столиці країни місті Бразиліа. Загалом зібралося близько 3 тис. демонстрантів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ повністю підтримує уряд Бразилії, який прийшов до влади в результаті нещодавно проведених виборів.