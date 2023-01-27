Застрелили охранника: в Иране произошло нападение на посольство Азербайджана (видео)

В результате атаки два человека получили ранения, еще один погиб. Вооруженный нападавший предположительно проник в дипмиссию со своими малолетними детьми, его задержали.

Related video

На посольство Азербайджана в Тегеране в пятницу, 27 января, совершено вооруженное нападение. В результате происшествия два человека получили ранения, один сотрудник охраны погиб. Об этом сообщает иранское медиа Tasnim News Agency.

Как уточняется, нападающий застрелил главу службы безопасности дипломатического ведомства, когда тот попытался оказать ему сопротивление. Еще двух сотрудников охраны госпитализировали с ранениями. Они находятся в удовлетворительном состоянии, пишут СМИ.

[ + – ] Здание посольства Азербайджана в Иране

Командующий тегеранской полицией генерал Хосейн Рахими рассказал, что нападавший уже задержан. В настоящее время его допрашивают правоохранительные органы. Расследование инцидента продолжается.

По данным журналистов, нападавший использовал автомат Калашникова.

Рахими также сообщил, что мужчина проник в дипмиссию с двумя своими маленькими детьми. Однако на видео, которое распространилось в соцсетях детей нет, мужчина заходит в помещение один.

Как утверждает глава местной полиции, задержанный атаковал здание посольства по личным мотивам. В то же время, азербайджанское агентство APA со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет, что такое заявление является необоснованным и нападение на посольство надо классифицировать как террористический акт.

Напомним, глава иранского парламента Мохаммад Калибаф 22 января заявил, что, в ответ на решение Евросоюза объявить террористической группировкой Корпус стражей Исламской революции Иран объявит террористическими организациями все армии стран ЕС. По словам Калибафа, Европарламент к такому решению подтолкнули в Израиле.