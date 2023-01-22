Иран хочет объявить армии стран ЕС террористическими организациями

Ответом на решение ЕС объявить террористической группировкой Корпус стражей Исламской революции может стать объявление террористами европейские вооруженные силы.

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Председатель иранского парламента Мохаммад Калибаф заявил, что, в ответ на решение Евросоюза объявить террористической группировкой Корпус стражей Исламской революции (КСИР), Иран объявит террористическими организациями все армии стран ЕС. Председатель также заявил, что Европарламент к такому решению подтолкнули в Израиле, пишет Newsru.co.il.

Такое заявление Мохаммад Калибаф сделал во время открытия очередной сессии парламента Ирана. По словам Калибафа, решение Европарламента объявить КСИР террористами, было сделано по указке из Израиля и это серьезная ошибка Европы.

Иранский политик заявил, что именно КСИР одержал победу в войне с терроризмом, благодаря тому, что разгромил группировку "Исламское государство", которую якобы поддерживают США. По словам политика, ЕС уже развязал террористическую кампанию против Ирана, и она ведется через средства массовой информации.

В среду, 18 января, Европарламент призвал ЕС внести КСИР в список террористических организаций. В Европе обвинили Корпус стражей в подавлении протестов в Иране и поставке беспилотников российской армии для использования в войне против Украины.

О том, что парламент Ирана собирается признать армии стран ЕС террористическими организациями также заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери, пишет РБК-Украина. По его словам, в парламенте Ирана уже подготовлен проект поправки к закону, который касается мер, принимаемых в ответ на признание США КСИР террористической организацией, и этот проект будет распространяться на все вооруженные силы стран ЕС.

Еще 19 января глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиан во время телефонного разговора с Жозепом Боррелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, предупредил Европу, что решение о признании КСИР террористами будет "выстрелом себе в ногу", пишет Европейская правда.

По словам главы МИД Ирана, КСИР является официальной организацией, которая обеспечивает безопасность Ирана. Свои предостережения ЕС от включения Корпуса стражей в список террористических организаций также высказали в Генеральном штабе ВС Ирана, который координирует действия между армией и КСИР.

Как уже писал Фокус, по словам экспертов, изначально иранские беспилотники застали Украину врасплох, но сейчас большинство из них успешно сбивают воины ВСУ.

Также Фокус писал о том, что Иран отказался принять аннексию Россией части территории Украины. По словам министра иностранных дел Хосейна Абдоллахиана, Тегеран выступает против российско-украинской войны и надеется на ее скорейшее прекращение.