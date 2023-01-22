Иран хочет объявить армии стран ЕС террористическими организациями
Ответом на решение ЕС объявить террористической группировкой Корпус стражей Исламской революции может стать объявление террористами европейские вооруженные силы.
Председатель иранского парламента Мохаммад Калибаф заявил, что, в ответ на решение Евросоюза объявить террористической группировкой Корпус стражей Исламской революции (КСИР), Иран объявит террористическими организациями все армии стран ЕС. Председатель также заявил, что Европарламент к такому решению подтолкнули в Израиле, пишет Newsru.co.il.
Такое заявление Мохаммад Калибаф сделал во время открытия очередной сессии парламента Ирана. По словам Калибафа, решение Европарламента объявить КСИР террористами, было сделано по указке из Израиля и это серьезная ошибка Европы.
Иранский политик заявил, что именно КСИР одержал победу в войне с терроризмом, благодаря тому, что разгромил группировку "Исламское государство", которую якобы поддерживают США. По словам политика, ЕС уже развязал террористическую кампанию против Ирана, и она ведется через средства массовой информации.
В среду, 18 января, Европарламент призвал ЕС внести КСИР в список террористических организаций. В Европе обвинили Корпус стражей в подавлении протестов в Иране и поставке беспилотников российской армии для использования в войне против Украины.
О том, что парламент Ирана собирается признать армии стран ЕС террористическими организациями также заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери, пишет РБК-Украина. По его словам, в парламенте Ирана уже подготовлен проект поправки к закону, который касается мер, принимаемых в ответ на признание США КСИР террористической организацией, и этот проект будет распространяться на все вооруженные силы стран ЕС.
Еще 19 января глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиан во время телефонного разговора с Жозепом Боррелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, предупредил Европу, что решение о признании КСИР террористами будет "выстрелом себе в ногу", пишет Европейская правда.
По словам главы МИД Ирана, КСИР является официальной организацией, которая обеспечивает безопасность Ирана. Свои предостережения ЕС от включения Корпуса стражей в список террористических организаций также высказали в Генеральном штабе ВС Ирана, который координирует действия между армией и КСИР.
Как уже писал Фокус, по словам экспертов, изначально иранские беспилотники застали Украину врасплох, но сейчас большинство из них успешно сбивают воины ВСУ.
Также Фокус писал о том, что Иран отказался принять аннексию Россией части территории Украины. По словам министра иностранных дел Хосейна Абдоллахиана, Тегеран выступает против российско-украинской войны и надеется на ее скорейшее прекращение.