Іран хоче оголосити армії країн ЄС терористичними організаціями

Відповіддю на рішення ЄС оголосити терористичним угрупуванням Корпус вартових Ісламської революції може стати оголошення терористами європейських збройних сил.

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Голова іранського парламенту Мохаммад Калібаф заявив, що у відповідь на рішення Євросоюзу оголосити терористичним угрупуванням Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Іран оголосить терористичними організаціями всі армії країн ЄС. Голова також заявив, що Європарламент до такого рішення підштовхнув Ізраїль, пише Newsru.co.il.

Таку заяву Мохаммад Калібаф зробив під час відкриття чергової сесії парламенту Ірану. За словами Калібафа, рішення Європарламенту оголосити КВІР терористами було зроблено за вказівкою з Ізраїлю, і це серйозна помилка Європи.

Іранський політик заявив, що саме КВІР здобув перемогу у війні з тероризмом завдяки тому, що розгромив угруповання "Ісламська держава", яке нібито підтримують США. За словами політика, ЄС уже розв'язав терористичну кампанію проти Ірану і вона ведеться через засоби масової інформації.

У середу, 18 січня, Європарламент закликав ЄС внести КВІР до списку терористичних організацій. У Європі звинуватили Корпус вартових у придушенні протестів в Ірані та постачанні безпілотників російській армії для використання у війні проти України.

Про те, що парламент Ірану збирається визнати армії країн ЄС терористичними організаціями, також заявив член президії іранського парламенту Ахмад Надері, пише РБК-Україна. За його словами, у парламенті Ірану вже підготовлено проєкт поправки до закону, який стосується заходів, які вживаються у відповідь на визнання США КВІР терористичною організацією, і цей проєкт поширюватиметься на всі збройні сили країн ЄС.

Ще 19 січня глава МЗС Ірану Хосейн Абдоллахіан під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем, верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, попередив Європу, що рішення про визнання КВІР терористами буде "пострілом собі в ногу", пише Європейська правда.

За словами глави МЗС Ірану, КВІР є офіційною організацією, яка забезпечує безпеку Ірану. Свої застереження ЄС від включення Корпусу вартових до списку терористичних організацій також висловили у Генеральному штабі ЗС Ірану, який координує дії між армією та КВІР.

Як уже писав Фокус, за словами експертів, спочатку іранські безпілотники застали Україну зненацька, але зараз більшість із них успішно збивають воїни ЗСУ.

Також Фокус писав про те, що Іран відмовився прийняти анексію Росією частини території України. За словами міністра закордонних справ Хосейна Абдоллахіана, Тегеран виступає проти російсько-української війни і сподівається на її якнайшвидше припинення.