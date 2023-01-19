"Визнаємо суверенітет": Іран відмовився прийняти анексію РФ частини України

За словами міністра закордонних справ Хосейна Абдоллахіана, Тегеран виступає проти російсько-української війни і сподівається на її якнайшвидше припинення.

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Глава міністерства закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що незважаючи на "прекрасні" відносини з Москвою, Тегеран не визнає анексію Кримського півострова та входження до складу Російської Федерації чотирьох окупованих регіонів. Про це міністр сказав 19 січня в інтерв'ю каналу TRT World.

За словами іранського дипломата, Тегеран визнає територіальну цілісність держав у межах міжнародних законів, тож не може визнати приєднання до РФ окупованих регіонів України.

"Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн у межах міжнародних законів тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України", — заявив Абдоллахіан.

При цьому глава МЗС зазначив, що Іран виступає проти російсько-української війни і висловив сподівання на якнайшвидше завершення конфлікту.

"Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні — це не вирішення", — наголосив дипломат.

За його словами, Іран вірний своїй позиції і покладається на неї як на фундаментальний зовнішньополітичний принцип.

Нагадаємо, іранське озброєння періодично з'являється на українському фронті. Так аналітики Ukraine Weapons Tracker 14 січня повідомили, що реактивна артилерія ЗСУ отримала 122-мм боєприпаси для РСЗВ "Град" іранського виробництва.

Журналісти The National Interest у матеріалі від 17 січня пишуть, що Вашингтону поки що не вдалося перешкодити Ірану створювати безпілотники, які Росія використовує проти України. Також аналітики сумніваються, що санкції та тиск на бізнес із боку Сполучених Штатів значно завадять Ірану виробництву дронів надалі.