"Признаем суверенитет": Иран отказался принять аннексию РФ части Украины

По словам министра иностранных дел Хосейна Абдоллахиана, Тегеран выступает против росийско-украинской войны и надеется на ее скорейшее прекращение.

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Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что несмотря на "прекрасные" отношения с Москвой, Тегеран не признает аннексию Крымского полуострова и вхождение в состав Российской Федерации четырех оккупированных регионов. Об этом министр сказал 19 января в интервью каналу TRT World.

По словам иранского дипломата, Тегеран признает территориальную целостность государств в рамках международных законов, поэтому не может признать присоединение к РФ оккупированных регионов Украины.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины", — заявил Абдоллахиан.

При этом глава МИД отметил, что Иран выступает против российско-украинской войны и выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

"Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине — это не решение", — подчеркнул дипломат.

По его словам, Иран верен своей позиции и полагается на нее, как на фундаментальный внешнеполитический принцип.

Напомним, иранское вооружение периодически появляется на украинском фронте. Так аналитики Ukraine Weapons Tracker 14 января сообщили, что реактивная артиллерия ВСУ получила 122-мм боеприпасы для РСЗО "Град" иранского производства.

Журналисты The National Interest в материале от 17 января пишут, что Вашингтону пока не удалось помешать Ирану создавать беспилотники, которые Россия использует против Украины. Также аналитики сомневаются, что санкции и давление на бизнес со стороны Соединенных Штатов значительно помешают Ирану производству дронов в дальнейшем.