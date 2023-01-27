Застрелили охоронця: в Ірані стався напад на посольство Азербайджану (відео)

В результаті атаки двоє людей отримали поранення, ще одна загинула. Збройний нападник, ймовірно, проник у дипмісію зі своїми малолітніми дітьми, його затримали.

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На посольство Азербайджану в Тегерані у п'ятницю, 27 січня, скоєно збройний напад. Внаслідок пригоди двоє людей отримали поранення, один співробітник охорони загинув. Про це повідомляє іранське медіа Tasnim News Agency.

Як уточнюється, нападник застрелив голову служби безпеки дипломатичного відомства, коли той спробував чинити опір. Ще двох співробітників охорони госпіталізували із пораненнями. Вони перебувають у задовільному стані, пишуть ЗМІ.

[ + – ] Будівля посольства Азербайджану в Ірані

Командувач тегеранської поліції генерал Хоссейн Рахімі розповів, що нападника вже затримано. Наразі його допитують правоохоронні органи. Розслідування інциденту продовжується.

За даними журналістів, нападник використав автомат Калашнікова.

Рахімі також повідомив, що чоловік проник у дипмісію із двома своїми маленькими дітьми. Однак на відео, яке поширилося у соцмережах, дітей немає, чоловік заходить до приміщення один.

Як стверджує голова місцевої поліції, затриманий атакував будівлю посольства з особистих мотивів. У той же час, азербайджанське агентство APA з посиланням на джерела в дипломатичних колах пише, що така заява є необґрунтованою і напад на посольство треба класифікувати як терористичний акт.

Нагадаємо, глава іранського парламенту Мохаммад Калібаф 22 січня заявив, що у відповідь на рішення Євросоюзу оголосити терористичним угрупуванням Корпус вартових Ісламської революції Іран оголосить терористичними організаціями всі армії країн ЄС. За словами Калібафа, Європарламент до такого рішення підштовхнули в Ізраїлі.