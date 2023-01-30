Видео молитвы за Трампа в американской закусочной набрало почти 4 млн просмотров

Видео с бывшим главой Белого дома в сети бургеров в Южной Каролине стало вирусным и набрало уже без малого 4 млн просмотров. Сотрудница ресторана передала покупателю заказ и решила за него помолиться.

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В минувшую субботу, 28 января, бывшего президента США Дональда Трампа тепло встретили в ресторане сети бургеров Zesto's в Южной Каролине после того, как он официально объявил о начале предвыборной кампании. Видео с бывшим главой Белого дома, записанное сотрудником ресторана, стало вирусным и ко времени публикации этой новости набрало почти 4 млн просмотров в Twitter.

Во время уикэнда Трамп и другие представители его команды зашли в заведение общепита в городе Колумбия, столице штата Южная Каролина.

Трамп побеседовал с местными сотрудниками и заказал еду. Для одной из девушек встреча с Траппом была достаточно эмоциональной, и она решила молится за кандидата в президенты США.

[ + – ] Дональд Трамп зашел за бургером в ресторан в Колумбии

Пользователи социальной сети активно делились выложенным видео, и к утру воскресенья оно набрало уже 1,9 млн просмотров, а к понедельнику — почти вдвое больше, 3,7 млн.

[ + – ] "Благодарим Господа за Дональда Трампа и фастфуд", — иронизировал Рон Филипковски.

Записью также поделился Рон Филипковски, бывший федеральный прокурор, а ныне медиааналитик, известный резкими высказываниями в адрес Трампа.

Пока что Трамп — единственный из заметных американских политиков последних лет, объявивших о намерении участвовать в гонке. Об этом экс-президент заявлял еще в ноябре прошлого года, в скором времени после того, как его Республиканская партия не добились ожидаемой победы на промежуточных выборах в Сенат 2022.

Напомним, что в рамках подготовки к президентским выборам 2024 Трамп заявил, что намерен вновь активно использовать Twitter и Facebook. Но, по словам представителей демократов, по возвращении в социальные сети Дональд Трамп будет размещать там "вредоносный предвыборный контент".

Ранее Фокус сообщал, что Трамп раскритиковал передачу танков Abrams бойцам ВСУ. Сначала танки, а затем и ядерные бомбы, считает экс-глава Белого дома.