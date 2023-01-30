Відео молитви за Трампа в американській закусочній набрало майже 4 млн переглядів

Відео з колишнім головою Білого дому в мережі бургерів у Південній Кароліні стало вірусним і набрало вже майже 4 млн переглядів. Співробітниця ресторану передала покупцеві замовлення та вирішила за нього помолитися.

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Минулої суботи, 28 січня, колишнього президента США Дональда Трампа тепло зустріли у ресторані мережі бургерів Zesto's у Південній Кароліні після того, як він офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії. Відео з колишнім головою Білого дому, записане співробітником ресторану, стало вірусним і на час публікації цієї новини набрало майже 4 млн переглядів у Twitter.

Під час вікенду Трамп та інші представники його команди зайшли до закладу громадського харчування у місті Колумбія, столиці штату Південна Кароліна.

Трамп поговорив із місцевими співробітниками та замовив їжу. Для однієї з дівчат зустріч із Трампом була досить емоційною, і вона вирішила помолитися за кандидата у президенти США.

[ + – ] Дональд Трамп зайшов за бургером до ресторану в Колумбії

Користувачі соціальної мережі активно ділилися викладеним відео, і до ранку неділі воно набрало вже 1,9 млн переглядів, а до понеділка — майже вдвічі більше, 3,7 млн переглядів.

[ + – ] "Дякую Господу за Дональда Трампа і фастфуд", — іронізував Рон Філіпковскі

Записом також поділився Рон Філіпковські, колишній федеральний прокурор, а нині медіааналітик, відомий різкими висловлюваннями на адресу Трампа.

Поки Трамп — єдиний із помітних американських політиків останніх років, які оголосили про намір брати участь у перегонах. Про це експрезидент заявляв ще в листопаді минулого року, незабаром після того, як його Республіканська партія не здобула очікуваної перемоги на проміжних виборах до Сенату 2022 року.

Нагадаємо, що в межах підготовки до президентських виборів 2024 року Трамп заявив, що має намір знову активно використовувати Twitter і Facebook. Але, за словами представників демократів, після повернення до соціальних мереж Дональд Трамп розміщуватиме там "шкідливий передвиборчий контент".

Раніше Фокус повідомляв, що Трамп розкритикував передачу танків Abrams бійцям ЗСУ. Спочатку танки, а потім і ядерні бомби, вважає екс-глава Білого дому.