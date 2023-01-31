Олигарх Абрамович намерен пожертвовать Украине почти $3 млрд с продажи "Челси", — СМИ

По словам журналистов, деньги будут направлены в специальный фонд, который будет финансировать гуманитарные проекты в Украине. В частности, помощь будет оказана в сфере медицины и образования, а также тем украинцам, которые пострадали от войны вблизи линии фронта.

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Российский миллиардер Роман Абрамович намерен передать в фонд для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученных от продажи "Челси". По информации издания The Daily Telegraph, это состоится после того, как правительство разблокирует средства, которые находились на санкционном счете в течение восьми месяцев.

"Огромная сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще неназванный фонд в течение нескольких недель", — говорится в публикации.

Сообщается, что деньги пока находятся на санкционном счете, но по сведениям журналистов, чиновники находятся в процессе завершения окончательного оформления необходимых для разблокирования документов. Кроме того, новый фонд стоит на грани получения одобрения Комиссии по благотворительности, уточняют обозреватели.

Тем временем существует еще одно препятствие, которое необходимо преодолеть Абрамовичу, чтобы передать Украине эти деньги. Создаваемый фонд должен получить окончательный зеленый свет из Европы, поскольку российский бизнесмен также находится и там под санкциями.

По словам бывшего исполнительного директора Unicef UK Майка Пенроуза, который должен возглавить фонд, детали правления и проектов благотворительной организации должны быть окончательно обрисованы в течение следующих двух недель. В материале отмечается, что сам Пенроуз поддерживал постоянные контакты с украинским правительством и провел время в Украине в течение 2022 года.

В интервью Telegraph Sport Пенроуз сказал, что фонд может расширить масштабы предоставления гуманитарной помощи, включая медицинское оборудование, травматологическое и хирургическое оборудование, а также удовлетворить потребности пострадавшего от войны населения вблизи линии фронта в плане продовольствия, питания, основных услуг, образования и медицинской поддержки.

"Необходимо поддержать украинские учреждения, которые были перегружены. Потому что при таком уровне перемещения населения, очевидно, появляются школы, которые внезапно принимают гораздо больше детей, чем они могут принять", — заявил он.

В заключение журналисты подчеркнули, что юридические обязательства гарантируют, что ни Абрамович, ни клуб "Челси" никогда не смогут воспользоваться средствами, предназначенными для фонда.

Напомним, в материале The Wall Street Journal от 27 января было сказано, что Роман Абрамович спустя почти год после начала полномасштабной войны в Украине остается посредником между Кремлем и Киевом. Между тем после неудачных мирных переговоров в прошлом году, которые он помогал организовывать, его роль сузилась до "зернового коридора" и сделок по обмену пленными.