Олігарх Абрамович має намір пожертвувати Україні майже $3 млрд з продажу "Челсі", — ЗМІ

За словами журналістів, гроші будуть направлені до спеціального фонду, який фінансуватиме гуманітарні проєкти в Україні. Зокрема, допомога буде надана у сфері медицини й освіти, а також тим українцям, які постраждали від війни поблизу лінії фронту.

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Російський мільярдер Роман Абрамович має намір передати до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу "Челсі". За інформацією видання The Daily Telegraph, це відбудеться після того, як уряд розблокує кошти, які були на санкційному рахунку протягом восьми місяців.

"Велика сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути переведена до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що гроші поки що перебувають на санкційному рахунку, але, за даними журналістів, чиновники перебувають у процесі завершення остаточного оформлення необхідних для розблокування документів. Крім того, новий фонд стоїть на межі отримання схвалення Комісії з питань благодійності, уточнюють оглядачі.

Водночас існує ще одна перешкода, яку необхідно подолати Абрамовичу, щоби передати Україні ці гроші. Фонд, що створюється, має отримати остаточне зелене світло з Європи, оскільки російський бізнесмен також перебуває під санкціями й там.

За словами колишнього виконавчого директора Unicef UK Майка Пенроуза, який має очолити фонд, деталі правління та проєктів благодійної організації мають бути остаточно окреслені протягом наступних двох тижнів. У матеріалі наголошується, що сам Пенроуз підтримував постійні контакти з українським урядом і провів час в Україні протягом 2022 року.

В інтерв'ю Telegraph Sport Пенроуз сказав, що фонд може розширити масштаби надання гуманітарної допомоги, включаючи медичне обладнання, травматологічне та хірургічне обладнання, а також задовольнити потреби населення поблизу війни фронту в плані продовольства, харчування, основних послуг, освіти й медичної підтримки.

"Необхідно підтримати українські установи, які були перевантажені. Тому що за такого рівня переміщення населення, очевидно, з'являються школи, які раптово приймають набагато більше дітей, ніж вони можуть прийняти", — заявив він.

Насамкінець журналісти підкреслили, що юридичні зобов'язання гарантують, що ні Абрамович, ні клуб "Челсі" ніколи не зможуть скористатися коштами, призначеними для фонду.

Нагадаємо, у матеріалі The Wall Street Journal від 27 січня було сказано, що Роман Абрамович майже через рік після початку повномасштабної війни в Україні залишається посередником між Кремлем і Києвом. Водночас після невдалих мирних переговорів минулого року, які він допомагав організовувати, його роль звузилася до "зернового коридору" й угод щодо обміну полоненими.