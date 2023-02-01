В Беларуси потребовали от суда в Гааге наказать Польшу за "подготовку агрессии"

Политсила ЛДПБ, поддерживающая вторжение ВС РФ в Украину, в своем обращении утверждала, что топ-руководство Польши якобы готовит геноцид и военные преступления в отношении простых беларусов.

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Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ) требовала от Международного уголовного суда привлечь к ответственности президента, премьер-министра и министра обороны Польши за "подготовку акта агрессии" в отношении Минска. Об этом информирует пресс-служба политсилы.

В частности, в октябре 2022 года ЛДПБ, называющая себя оппозиционной партией, направила в МУС обращение с требованием привлечь к уголовной ответственности высшее руководство Польши за "подготовку акта агрессии против Беларуси" — президента, премьер-министра и главу Минобороны страны.

Ответ, подписанный начальником отдела информации и доказательств канцелярии прокурора МУС Марком Диллоном, поступил в политсилу во вторник, 31 января. В документе сказано, что действия топ-руководства Польши не подпадают под определения геноцид, военные преступления и преступления против человечности, поэтому Международный уголовный суд не будет рассматривает указанное обращение от белорусской партии.

"Поскольку обвинения, как представляется, выходят за рамки юрисдикции суда, прокурор подтвердил, что в настоящее время нет оснований для продолжения дальнейшего анализа", — говорится в ответе Марка Диллона.

Начальник отдела информации и доказательств также отметил, что решение прокурора МУС не может быть пересмотрено до того момента, пока не будут предоставлены новые доказательства, которые позволят полагать, что преступления были совершены в пределах юрисдикции суда.

Председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич заявил, что подобная реакция со стороны Международного уголовного суда его не удивила, хотя политсила предоставила "конкретные факты подготовки боевиков на территории ряда стран, в том числе Польши, для вооруженного вторжения, диверсий и терроризма на территории Беларуси".

Глава партии также обвинил МУС в политике "двойных стандартов" и заявил, что его страна не намерена "вести беседу с террористами" ибудет "защищать себя в рамках закона".

Либерально-демократическая партия Беларуси — политсила, основанная в 1994 году, которая позиционирует себя как "конструктивно-оппозиционную" партию. Основная идеология ЛДПБ — российско-белорусский юнионизм, панславизм, евроскептицизм. Изначально политсила выступала за сближение с Россией, включая объединение денежных, военных и государственных систем.

Летом 2022 года лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич ездил на оккупированный Донбасс с "гуманитарной миссией". Политик открыто поддерживает полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину и заявляет, что "Киевом управляют из Вашингтона".

Напомним, что в конце января белорусский лидер Александр Лукашенко утверждал о предложении Украины подписать пакт о ненападении. Политик также обвинил в Киев в подготовке "боевиков и диверсантов", которых якобы могут использовать для нападения на Беларусь.