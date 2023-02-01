У Білорусі вимагали від суду в Гаазі покарати Польщу за "підготовку агресії"

Політсила ЛДПБ, яка підтримує вторгнення ЗС РФ до України, у своєму зверненні стверджувала, що топкерівництво Польщі нібито готує геноцид та воєнні злочини щодо простих білорусів.

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Ліберально-демократична партія Білорусі (ЛДПБ) вимагала від Міжнародного кримінального суду притягнути до відповідальності президента, прем'єр-міністра та міністра оборони Польщі за "підготовку акту агресії" щодо Мінська. Про це повідомляє пресслужба політсили.

Зокрема, у жовтні 2022 року ЛДПБ, яка називає себе опозиційною партією, направила до МКС звернення з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності найвище керівництво Польщі за "підготовку акту агресії проти Білорусі" — президента, прем'єр-міністра та голову Міноборони країни.

Відповідь, підписана начальником відділу інформації та доказів канцелярії прокурора МКС Марком Діллоном, надійшла до політсили у вівторок, 31 січня. У документі сказано, що дії топкерівництва Польщі не підпадають під визначення геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, тому Міжнародний кримінальний суд не розглядатиме вказане звернення від білоруської партії.

"Оскільки звинувачення, як видається, виходять за межі юрисдикції суду, прокурор підтвердив, що наразі немає підстав для продовження подальшого аналізу", — йдеться у відповіді Марка Діллона.

Начальник відділу інформації та доказів також зазначив, що рішення прокурора МКС не може бути переглянуте доти, доки не нададуть нові докази, які дозволять вважати, що злочини скоєні в межах юрисдикції суду.

Голова ЛДПБ Олег Гайдукевич заявив, що така реакція з боку Міжнародного кримінального суду його не здивувала, хоча політсила надала "конкретні факти підготовки бойовиків на території низки країн, зокрема Польщі, для збройного вторгнення, диверсій та тероризму на території Білорусі".

Глава партії також звинуватив МКС у політиці "подвійних стандартів" і заявив, що його країна не має наміру "вести бесіду з терористами" і "захищатиме себе в межах закону".

Ліберально-демократична партія Білорусі — політсила, заснована 1994 року, яка позиціює себе як "конструктивно-опозиційна" партія. Основна ідеологія ЛДПБ — російсько-білоруський уніонізм, панславізм, євроскептицизм. Спочатку політсила виступала за зближення з Росією, включаючи об'єднання грошових, військових та державних систем.

Влітку 2022 року лідер ЛДПБ Олег Гайдукевич їздив на окупований Донбас із "гуманітарною місією". Політик відкрито підтримує повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України та заявляє, що "Києвом керують із Вашингтона".

Нагадаємо, що наприкінці січня білоруський лідер Олександр Лукашенко стверджував про пропозицію України підписати пакт про ненапад. Політик також звинуватив у Києві у підготовці "бойовиків та диверсантів", яких нібито можуть використати для нападу на Білорусь.