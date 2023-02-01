Белый дом в неловком положении: агенты ФБР обыскали дом Байдена в поисках секретных документов

За 13 часов пребывания в доме президента США в Уилмингтоне сотрудники ФБР нашли 6 предметов с пометкой "секретно", а также другие материалы и рукописные заметки. Согласно закону некоторые документы должны храниться в Национальном архиве.

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Сотрудники Федерального бюро расследований провели обыск в бывшем офисе президента Джо Байдена в вашингтонском аналитическом центре. Это произошло вскоре после того, как в ноябре прошлого года помощники Байдена нашли материалы с грифом "секретно", которые позже были отправлены в Национальный архив. Об этом 31 января написали журналисты The Wall Street Journal.

Обозреватели пишут, что обыск также был проведен 20 января в доме Байдена в Уилмингтоне, после того, как все юридические детали были согласованы с юристами американского президента. Сообщается, что у ФБР был полный доступ к личной резиденции президента, включая лично написанные от руки заметки, файлы, бумаги, папки, памятные вещи, списки дел, расписания и напоминания, относящиеся к периоду его вице-президентства. После почти 13 часов пребывания в доме ФБР завладело 6 предметами с пометкой "секретно", а также другими материалами и рукописными заметками.

Перед обыском личный адвокат президента Боба Бауэра 14 января заявил, что правительство США проводит свое расследование. Оно подразумевает получение любых документов и изучение любых сопутствующих материалов, которые необходимы для дальнейшего изучения.

Журналисты отмечают, что ситуация с найденными у Байдена документами поставили Белый дом в затруднительное положение в связи с тем, что общественность узнала, как в распоряжении американского лидера оказались бумаги, которые по закону должны храниться в Национальном архиве.

"Раскрытие информации о том, что секретные материалы были найдены в офисе, а также в его доме в Уилмингтоне, штат Дели, вызвало озабоченность по поводу обращения Байдена с национальными секретами", — говорится в публикации.

Стоит обратить внимание на то, что ни Белый дом, ни Министерство юстиции не упомянули ноябрьский обыск в офисе, а информация об этом в американских СМИ появилась спустя более двух месяцев. При этом Представитель Министерства юстиции отказался от комментариев. А советники Белого дома также ни разу не удосужились прокомментировать ситуацию.

Напомним, в начале ноября 2022 в личном кабинете президента США Джо Байдена были обнаружены секретные документы времен его вице-президентства. Среди обнаруженных файлов были служебные записки разведки США и информационные материалы по Украине, Ирану и Великобритании.

Журналисты, освещая скандал в Белом доме, провели параллели с похожей ситуацией, которая сложилась у бывшего президента США Дональда Трампа, когда в конце октября прошлого года во время обысков в его частной резиденции Мар-а-Лаго сотрудники ФБР нашли секретные документы об Иране и Китае.

Между тем по мнению юристов, эти случаи принципиально отличаются, так как в случае с Байденом, найденные документы сразу были переданы в архив при их обнаружении. А Трамп в свое время еще долго торговался с Национальным архивом по вопросу возврата правительственных документов.