Сбежал сам и спас сына: экс-участник еврейской секты "Лев Тахор" рассказал о насилии над детьми

Религиозная ортодоксальная организация много лет кочует по миру, пытаясь сохранить свой уклад жизни. Их обвиняют в похищении людей и сексуальном насилии. Исраэль Амир выбрался из "Лев Тахора" в 2019 году, но сына смог вывезти только сейчас.

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Участник еврейской ортодоксальной секты "Лев Тахор" Исраэль Амир смог сбежать из экстремистской организации в 2019 году, однако был вынужден оставить там своего малолетнего сына. В прошлом году полиция Мексики провела рейд в комплексе в городе Тапачула, где проживали члены "Лев Тахор", освободила ребенка и передала его отцу. 22-летний Исраэль Амир в интервью британскому изданию BСС рассказал свою историю.

По словам молодого мужчины, лидер группы Шломо Хельбранс неоднократно насиловал маленьких детей. Кроме этого, несовершеннолетних отбирали у родителей, чтобы полностью их контролировать. Физические наказания были обычным делом в секте, утверждает Амир.

Секта "Лев Тахор": что о ней известно

"Лев Тахор" — ортодоксальная религиозная организация, которую в СМИ иногда называют "еврейским Талибаном". Известна она, в том числе тем, что ее участники постоянно кочуют по миру, спасаясь от преследований и пытаясь сохранить привычный для них образ жизни.

[ + – ] Основатель секты "Лев Тахор" Шломо Хельбранс утонул в реке в 2017 году

Секту в 1988 году в Израиле основал Шломо Хельбранс, однако уже в начале 1990-х он перебрался в США, забрав с собой часть последователей культа. Религиозный лидер поселился в Нью-Йорке, где в 1994 году его осудили за похищение 13-летнего израильского мальчика. В 2000 году мужчину депортировали обратно в Израиль, однако долго здесь он не задержался. Уже в 2003 году он уехал в Канаду, где смог получить политическое убежище, рассказывая о том, что израильские власти преследуют его из-за религиозных убеждений.

Как раз в Канаде воспитанием детей в секте заинтересовалось правительство. Госорганы считали, что 127 несовершеннолетних ребят не получают должного ухода и пытались передать некоторых из них на попечение приемных семей. Участников организации обвинили в жестоком обращении с детьми, начались суды.

Большинство членов группы в 2013 году смогли перебраться в Гватемалу. Именно сюда из Израиля перебралась семья Исраэля Амира, когда мальчику было 12 лет.

"Лев Тахир": история Исраэля Амира

Родители Амира решили присоединиться к "Лев Тахир", привезя с собой семерых детей.

"Это был полный шок", — вспоминает мужчина.

Всех детей разделили, им приходилось спать на каменном полу, почти весь день они проводили в молитвах.

Амир говорит, что каждый день Хельбранс и еще один из лидеров секты забирали мальчиков лет восьми с собой в комнату. Тогда он не понимал, что происходит, но сейчас он уверен, что дети подвергались сексуальному насилию.

Зачастую несовершеннолетних участников группы изолировали от родителей, чтобы полностью их контролировать. Физические наказания были повседневным явлением.

Когда Амиру исполнилось 16 лет, лидеры секты организовали его свадьбу с ровесницей — это обычная практика в "Лев Тахир". Через два года у них родился мальчик, которого назвали Нево.

[ + – ] Исраэль Амир после возвращения в Израиль из Гватемалы

В 2019 году Амир смог сбежать благодаря своей тете Орит из Израиля, которые долгие годы пыталась найти родственников и боролась с "Лев Тахир". Она помогла 18-летнему парню выехать из Гватемалы. Он признается журналистам, что не хотел бежать без своего сына, но тетя уговорила его, обещая, что они сделают все возможное для освобождения мальчика.

Рейд мексиканской полиции

Несколько раз Амир вместе с тетей возвращался в Гватемалу, надеясь вытащить Нево из организации, однако безуспешно.

Как стало известно, часть группы успела выехать в Мексику, где основатель секты Хельбранс утонул в реке.

Власти страны также заинтересовались деятельностью скандальной организации. В сентябре 2022 года полиция провела спецоперацию, проведя обыски в комплексе, где обосновались участники культа. Там и нашли сына Амира. Впоследствии мальчика передали в Израиль.

5 января этого года Исраэль Амир у себя в Facebook опубликовал фотографию, на которой он сидит вместе с малышом на пляже.

[ + – ] Исраэль Амир с сыном на пляже в Израиле

"Дитя мое, прошло 3 месяца с тех пор, как мы вместе, и у меня нет слов, чтобы описать это счастье. С первого момента, когда я обнял тебя, мне показалось, что мы не расставались ни на мгновение за все эти годы. Ты мой самый большой подарок. Ничто не сможет разлучить нас", — подписал он трогательный снимок.

Напомним, в июне 2021 года в Лос-Анджелесе продали дом, где в 1969 году печально знаменитый Чарльз Мэнсон и члены его секты "Семья" убили семью Ла-Бьянка.