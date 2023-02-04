Втік сам та врятував сина: ексучасник єврейської секти "Лев Тахор" розповів про насильство над дітьми

Релігійна ортодоксальна організація багато років кочує світом, намагаючись зберегти свій спосіб життя. Їх звинувачують у викраденні людей та сексуальному насильстві. Ісраель Амір вибрався з "Лев Тахора" у 2019 році, але сина зміг вивезти лише зараз.

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Учасник єврейської ортодоксальної секти "Лев Тахор" Ісраель Амір зміг втекти з екстремістської організації у 2019 році, проте був змушений залишити там свого малолітнього сина. Минулого року поліція Мексики провела рейд у комплексі в місті Тапачула, де проживали члени "Лев Тахор", звільнила дитину та передала її батькові. 22-річний Ісраель Амір в інтерв'ю британському виданню BСС розповів свою історію.

За словами молодого чоловіка, лідер гурту Шломо Гельбранс неодноразово ґвалтував маленьких дітей. Крім цього, неповнолітніх відбирали у батьків, щоб повністю їх контролювати. Фізичні покарання були звичайною справою у секті, стверджує Амір.

Секта "Лев Тахор": що про неї відомо

"Лев Тахор" — ортодоксальна релігійна організація, яку в ЗМІ іноді називають "єврейським Талібаном". Відома вона, зокрема тим, що її учасники постійно кочують світом, рятуючись від переслідувань і намагаючись зберегти звичний для них спосіб життя.

[ + – ] Засновник секти "Лев Тахор" Шломо Гельбранс потонув у річці в 2017 році

Секту 1988 року в Ізраїлі заснував Шломо Гельбранс, проте вже на початку 1990-х він перебрався до США, забравши з собою частину послідовників культу. Релігійний лідер оселився у Нью-Йорку, де 1994 року його засудили за викрадення 13-річного ізраїльського хлопчика. 2000 року чоловіка депортували назад до Ізраїлю, проте довго тут він не затримався. Вже 2003 року він поїхав до Канади, де зміг отримати політичний притулок, розповідаючи про те, що ізраїльська влада переслідує його через релігійні переконання.

Саме в Канаді вихованням дітей у секті зацікавився уряд. Держоргани вважали, що 127 неповнолітніх хлопців не отримують належного догляду та намагалися передати деяких із них на піклування прийомних сімей. Учасників організації звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми, розпочалися суди.

Більшість членів групи у 2013 році змогли перебратися до Гватемали. Саме сюди з Ізраїлю перебралася родина Ісраеля Аміра, коли хлопчикові було 12 років.

"Лев Тахір": історія Ісраеля Аміра

Батьки Аміра вирішили приєднатися до "Лев Тахір", узявши із собою сімох дітей.

"Це був повний шок", — згадує чоловік.

Усіх дітей розділили, їм доводилося спати на кам'яній підлозі, майже весь день вони проводили в молитвах.

Амір каже, що щодня Гельбранс та ще один із лідерів секти забирали хлопчиків років восьми із собою до кімнати. Тоді він не розумів, що відбувається, але зараз він упевнений, що діти зазнавали сексуального насильства.

Найчастіше неповнолітніх учасників групи ізолювали від батьків, щоб повністю їх контролювати. Фізичні покарання були повсякденним явищем.

Коли Аміру виповнилося 16 років, лідери секти організували його весілля із ровесницею — це звичайна практика в "Лев Тахір". Через два роки народився хлопчик, якого назвали Нево.

[ + – ] Ісраель Амір після повернення до Ізраїлю з Гватемали

У 2019 році Амір зміг втекти завдяки своїй тітці Оріт з Ізраїлю, яка довгі роки намагалася знайти родичів та боролася із "Лев Тахір". Вона допомогла 18-річному хлопцеві виїхати із Гватемали. Він зізнається журналістам, що не хотів тікати без свого сина, але тітка вмовила його, обіцяючи, що вони зроблять усе можливе для визволення хлопчика.

Рейд мексиканської поліції

Кілька разів Амір разом із тіткою повертався до Гватемали, сподіваючись витягнути Нево з організації, проте безуспішно.

Як стало відомо, частина групи встигла виїхати до Мексики, де засновник секти Гельбранс потонув у річці.

Влада країни також зацікавилася діяльністю скандальної організації. У вересні 2022 року поліція здійснила спецоперацію, провівши обшуки в комплексі, де влаштувалися учасники культу. Там і знайшли сина Аміра. Згодом хлопчика передали до Ізраїлю.

5 січня цього року Ісраель Амір у себе в Facebook опублікував фотографію, на якій він сидить разом із малюком на пляжі.

[ + – ] Ісраель Амір з сином на пляжі в Ізраїлі

"Дитя моє, минуло 3 місяці з тих пір, як ми разом, і у мене немає слів, щоб описати це щастя. З першого моменту, коли я обійняв тебе, мені здалося, що ми не розлучалися ні на мить за всі ці роки. Ти мій найбільший подарунок. Ніщо не зможе розлучити нас", — підписав він зворушливий знімок.

Нагадаємо, у червні 2021 року в Лос-Анджелесі продали будинок, де в 1969 році сумнозвісний Чарлз Менсон і члени його секти "Сім'я" вбили сім'ю Ла-Б'янка.