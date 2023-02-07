Спокойно сказала "я ее убила": в России 5-классница с ножом набросилась на сверстницу (видео)

Лицеистка зашла в класс с окровавленным ножом и спокойно сказала собравшимся "Я ее убила".

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В России в школе в Химках Московской области произошла чрезвычайная ситуация. 5-классница с ножом в туалете набросилась на сверстницу. Об этом сообщает российское медиа SHOT.

Отмечается, что школьница подловила свою жертву в туалете и нанесла ей ножевые ранения. По предварительной информации, девочка получила раны головы и груди.

"Как рассказали ученики лицея №10, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и совершенно спокойно сказала: "Я ее убила", — говорится в сообщении.

Раненую девочку госпитализировали в медучреждение. За ее жизнь борются медики.

Что стало причиной конфликта детей, пока неизвестно.

Ранее Фокус сообщал, что в России в городе Ижевск неизвестный ворвался в школу и начал стрелять по детям. На месте погибли шесть человек: трое взрослых и трое школьников. Стрельба произошла на уроке. Мужчина ворвался в помещение и открыл огонь. Ранения получили два десятка человек.

В Казани школьница выступила против мобилизации и пыталась поджечь военкомат. 11-классница принесла с собой три "коктейля Молотова". Впрочем, бросить их в здание девушка не смогла, ее задержала полиция. На допросе она заявила, что выступает против военной агрессии России в Украине, а также проведения мобилизации в РФ.