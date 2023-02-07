Спокійно сказала "я її вбила": у Росії 5-класниця з ножем накинулася на однолітку (відео)

Ліцеїстка зайшла до класу з закривавленим ножем і спокійно сказала присутнім "Я її вбила".

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У Росії у школі в місті Хімки Московської області сталася надзвичайна ситуація. 5-класниця з ножем у туалеті накинулася на однолітку. Про це повідомляє російське медіа SHOT.

Зазначається, що школярка підловила свою жертву в туалеті й завдала їй ножових поранень. За попередньою інформацією, дівчинка отримала рани голови та грудей.

"Як розповіли учні ліцею №10, після того, що сталося, школярка зайшла до кабінету в крові, з ножем у руці й абсолютно спокійно сказала: "Я її вбила", — йдеться в повідомленні.

Поранену дівчинку ушпиталили до медзакладу. За її життя борються медики.

Що стало причиною конфлікту дітей наразі невідомо.

Раніше Фокус повідомляв, що у Росії у місті Іжевськ невідомий увірвався до школи та почав стріляти по дітях. На місці загинули шестеро людей: троє дорослих і троє школярів. Стрілянина сталася під час уроку. Невідомий увірвався в приміщення і відкрив вогонь. Поранення отримали два десятки людей.

У Казані школярка виступила проти мобілізації й намагалася підпалити військкомат. 11-класниця принесла із собою три "коктейлі Молотова". Втім, докинути їх до будівлі дівчина не змогла, її затримала поліція. На допиті вона заявила, що виступає проти військової агресії Росії в Україні, а також проведення мобілізації у РФ.