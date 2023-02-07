Maxar показала спутниковые снимки "до" и "после" землетрясения в Турции (фото)

На опубликованных кадрах показан турецкий город Ислахие 4 февраля и после землетрясения, 7 февраля. Погода помешала получить новые изображения пострадавших районов.

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Появились спутниковые снимки турецкого города Ислахие, сделанные до и после разрушительного землетрясения, которое затронуло Турцию и соседнюю Сирию. Фото опубликованы в Twitter аэрокосмической компании Maxar Technologies.

На выложенных кадрах показано, каким был турецкий город Ислахие 4 февраля, и каким стал по прошествии трех дней, 7 февраля. Авторы публикации уточнили, что метеоусловия помешали получить новые изображения пострадавших районов.

[ + – ] Снимки до землетрясения

"Наши последние снимки землетрясения в Турции. Погода и облачность не позволили получить новые изображений районов, которые затронуло землетрясение. Мы покажем новые снимки, как только они у нас появятся", — говорится в твите.

[ + – ] Снимки после землетрясения

На опубликованных кадрах можно рассмотреть разрушенные дома и ход спасательных работ.

Представители Maxar Technologies также сообщили, что сотрудничают с несколькими организациями, чтобы предоставить спутниковые снимки недавнего землетрясения в Сирии и Турции.

Напомним, что в Сирии спасли ребенка, родившегося под завалами разрушенного землетрясением здания. Мать девочки и все другие родственники погибли.

Ранее Фокус сообщал, что власти Турции отказалась от услуг Starlink для ликвидации последствий землетрясения. Илон Маск предложил спутниковый интернет Турции, однако правительство страны сообщило, что в нем не нуждается.