Maxar показала супутникові знімки "до" та "після" землетрусу в Туреччині (фото)

На опублікованих кадрах показано турецьке місто Іслахіє 4 лютого та після землетрусу, 7 лютого. Погода стала на заваді отримати нові зображення постраждалих районів.

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З'явилися супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені до та після руйнівного землетрусу, який торкнувся Туреччини та сусідньої Сирії. Фото опубліковані у Twitter аерокосмічної компанії Maxar Technologies.

На викладених кадрах показано, яким було турецьке місто Іслахіє 4 лютого, і яким стало після трьох днів, 7 лютого. Автори публікації уточнили, що метеоумови завадили отримати нові зображення постраждалих районів.

[ + – ] Знімки до землетрусу

"Наші останні знімки землетрусу в Туреччині. Погода і хмарність не дозволили отримати нові зображення районів, які торкнулися землетрусу. Ми покажемо нові знімки, щойно вони в нас з'являться", — йдеться у твіті.

[ + – ] Знімки після землетрусу

На опублікованих кадрах можна розглянути зруйновані будинки та перебіг рятувальних робіт.

Представники Maxar Technologies також повідомили, що співпрацюють з кількома організаціями, щоб надати супутникові знімки нещодавнього землетрусу в Сирії та Туреччині.

Нагадаємо, що в Сирії врятували дитину, яка народилася під завалами зруйнованої землетрусом будівлі. Мати дівчинки й усі інші родичі загинули.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Туреччини відмовилася від послуг Starlink для ліквідації наслідків землетрусу. Ілон Маск запропонував супутниковий інтернет Туреччині, проте уряд країни повідомив, що його не потребує.