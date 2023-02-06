Турция отказалась от услуг Starlink для ликвидации последствий землетрясения: в чем причина

Илон Маск предложил Турции свой спутниковый Интернет, но правительство страны в нем не нуждается.

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После серии землетрясений силой 7,7 баллов, которые произошли в Турции, Илон Маск предложил стране помощь в виде терминалов спутникового интернета Starlink, о чем он написал в своем Твиттере. Но, как сообщает Bloomberg, высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности сообщил, что Турция не примет эту помощь, хотя и сердечно благодарит Маска за такое предложение.

[ + – ] Илон Маск предложил свои Starlink в помощь Турции Фото: Скриншот

По словам чиновника, у Турции достаточно спутниковых мощностей и в стране есть множество базовых станций, которые могут работать от аккумуляторных батарей. Хотя некоторые районы в результате последствий землетрясения остаются без связи. Сегодня в Турции множество районов осталось без электроэнергии, но власти всеми силами стараются в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Сегодняшняя серия землетрясений в Турции стало крупнейшей с 1939 года и, только по предварительным данным, унесла жизни сотен людей, а несколько тысяч были ранены.

Ранее Фокус писал, что древнеримская крепость Газиантеп так же разрушена в результате землетрясения в Турции. Крепость входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также была повреждена Цитадель Алеппо в Сирии.

Известно также, что от землетрясения пострадали тысячи человек. В последний раз столь сильное стихийное бедствие фиксировали в Турции в 1939 году.