Туреччина відмовилася від послуг Starlink для ліквідації наслідків землетрусу: в чому причина

Ілон Маск запропонував Туреччині свій супутниковий Інтернет, але уряд країни його не потребує.

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Після серії землетрусів силою 7,7 балів, що сталися в Туреччині, Ілон Маск запропонував країні допомогу у вигляді терміналів супутникового інтернету Starlink, про що він написав у своєму Твіттері. Але, як повідомляє Bloomberg, високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності повідомив, що Туреччина не прийме цю допомогу, хоч і сердечно дякує Маску за таку пропозицію.

[ + – ] Ілон Маск запропонував свої Starlink на допомогу Туреччині Фото: Скриншот

За словами чиновника, Туреччина має достатньо супутникових потужностей і в країні є безліч базових станцій, які можуть працювати від акумуляторних батарей. Хоча деякі райони внаслідок землетрусу залишаються без зв'язку. Сьогодні в Туреччині безліч районів залишилося без електроенергії, але влада всіма силами намагається у найкоротші терміни виправити ситуацію.

Сьогоднішня серія землетрусів у Туреччині стала найбільшою з 1939 року і, лише за попередніми даними, забрала життя сотень людей, а кілька тисяч поранено.

Раніше Фокус писав, що давньоримська фортеця Газіантеп так само зруйнована внаслідок землетрусу в Туреччині. Фортеця входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також було пошкоджено Цитадель Алеппо в Сирії.

Відомо, що від землетрусу постраждали тисячі людей. Востаннє таке сильне стихійне лихо фіксували у Туреччині 1939 року.