Рассказал о сне про Зеленского и ВСУ: блогера из Читы оштрафовали за интервью

Полицейские протоколы составлялись после доносов женщин из двух городов РФ, которым не понравились видеосюжеты в СМИ о "штрафе за сон про Зеленского".

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Суд в Чите вынес постановление о двух штрафах по 35 тысяч рублей (около 500 долларов) местному блогеру Ивану Лосеву, который побеседовал с журналистами телеканала "Дождь" и BBC и рассказал о сне про президента Украины Владимира Зеленского. Об сообщает "Медиазона".

Молодого человека посчитали виновным в "дискредитации" российской армии.

В феврале 2023 года суд признал Лосева виновным по двум пунктам упомянутого обвинения. В конце прошлого года он выложил в соцсетях статью BBC, после чего российские правоохранители составили первый протокол.

Причиной для составления второго послужил видеосюжет "Дождя" о штрафе за сон про Зеленского.

[ + – ] Сюжет о блогере, которому приснились бойцы ВСУ и Зеленский

В интервью "Сибирь.Реалии" Лосев отметил, что новые протоколы составлялись после доносов, написанных двумя разными женщинами.

В начале декабря 2022 года Центральный суд Читы оштрафовал молодого человека на 30 тысяч рублей из-за сториз в Instagram, в которых он критиковал мобилизацию в РФ и пересказал свой сон про Зеленского.

О строис в Instagram, посвященных сну, упоминается в рапортах сотрудника ФСБ.

Лосев утверждает, что донос на него составили только после публикации о сне, в сюжете которого присутствовал Зеленский и ВСУ. Вместе с тем на другую критику войны в Украины со стороны блогера полиция не обратила внимание.

Ранее Фокус сообщал, что одному из главных пропагандистом Кремля Семену Пегову сообщили о подозрении. Пегов курирует ряд антиукраинских медиа-проектов и ведет Telegram-канал "WarGonzo".