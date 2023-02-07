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Світ Російсько-українська війна

Розповів про сон про Зеленського та ЗСУ: блогера з Чити оштрафували за інтерв'ю

Володимир Зеленський і бійці ЗСУ
Фото: ОП | Володимир Зеленський і бійці ЗСУ

Поліцейські протоколи складали після доносів жінок із двох міст РФ, яким не сподобалися відеосюжети в ЗМІ про "штраф за сон про Зеленського".

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Суд у Читі виніс ухвалу про два штрафи по 35 тисяч рублів (близько 500 доларів) місцевому блогеру Івану Лосєву, який поспілкувався з журналістами телеканалу "Дождь" і ВВС і розповів про сон про президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє "Медиазона".

Молодика вважали винним у "дискредитації" російської армії.

У лютому 2023 року суд визнав Лосєва винним за двома пунктами цього звинувачення. Наприкінці минулого року він виклав у соцмережах статтю ВВС, після чого російські правоохоронці склали перший протокол.

Причиною для складання другого став відеосюжет "Дождя" про штраф за сон про Зеленського.

Сюжет про блогера, якому наснилися бійці ЗСУ та Зеленський

В інтерв'ю "Сибирь.Реалии" Лосєв зазначив, що нові протоколи складали після доносів, написаних двома різними жінками.

На початку грудня 2022 року Центральний суд Чити оштрафував молодика на 30 тисяч рублів через сторіз в Instagram, де він критикував мобілізацію в РФ і переказав свій сон про Зеленського.

Про пост в Instagram, присвячений сну, згадується в рапортах співробітника ФСБ.

Лосєв стверджує, що донос на нього склали лише після публікації про сон, у сюжеті якого був присутній Зеленський і ЗСУ. Водночас на іншу критику війни в Україні з боку блогера поліція не звернула увагу.

Раніше Фокус повідомляв, що одному з головних пропагандистів Кремля Семену Пегову повідомили про підозру. Пегов займається низкою антиукраїнських медіапроєктів і веде Telegram-канал WarGonzo.