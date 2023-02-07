Розповів про сон про Зеленського та ЗСУ: блогера з Чити оштрафували за інтерв'ю

Поліцейські протоколи складали після доносів жінок із двох міст РФ, яким не сподобалися відеосюжети в ЗМІ про "штраф за сон про Зеленського".

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Суд у Читі виніс ухвалу про два штрафи по 35 тисяч рублів (близько 500 доларів) місцевому блогеру Івану Лосєву, який поспілкувався з журналістами телеканалу "Дождь" і ВВС і розповів про сон про президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє "Медиазона".

Молодика вважали винним у "дискредитації" російської армії.

У лютому 2023 року суд визнав Лосєва винним за двома пунктами цього звинувачення. Наприкінці минулого року він виклав у соцмережах статтю ВВС, після чого російські правоохоронці склали перший протокол.

Причиною для складання другого став відеосюжет "Дождя" про штраф за сон про Зеленського.

[ + – ] Сюжет про блогера, якому наснилися бійці ЗСУ та Зеленський

В інтерв'ю "Сибирь.Реалии" Лосєв зазначив, що нові протоколи складали після доносів, написаних двома різними жінками.

На початку грудня 2022 року Центральний суд Чити оштрафував молодика на 30 тисяч рублів через сторіз в Instagram, де він критикував мобілізацію в РФ і переказав свій сон про Зеленського.

Про пост в Instagram, присвячений сну, згадується в рапортах співробітника ФСБ.

Лосєв стверджує, що донос на нього склали лише після публікації про сон, у сюжеті якого був присутній Зеленський і ЗСУ. Водночас на іншу критику війни в Україні з боку блогера поліція не звернула увагу.

Раніше Фокус повідомляв, що одному з головних пропагандистів Кремля Семену Пегову повідомили про підозру. Пегов займається низкою антиукраїнських медіапроєктів і веде Telegram-канал WarGonzo.