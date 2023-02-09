Премьер-министр Италии обиделась, что ее не позвали на ужин с Зеленским: появилась реакция Макрона

Президент Франции на просьбу прокомментировать заявления итальянского премьера сказал, что все было сделано правильно. По его словам, Германии и Франции на протяжении восьми лет отводилась особая роль в вопросе Украины.

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони была раздражена из-за того, что лидеры Франции и Германии не пригласили ее на ужин в Елисейский дворец с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча глав трех государств состоялась накануне вечером, 8 февраля и предшествовала саммиту ЕС. Об этом сообщает Sky News.

Хотя предыдущий премьер-министр Италии Марио Драги тесно сотрудничал с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу Украины, Мелони на встречу все же не пригласили.

В четверг, 9 февраля, на саммите в Брюсселе Мелони в интервью журналистам назвала такое пренебрежение "неуместным".

Однако на просьбу прокомментировать заявления итальянского премьера Макрон сказал, что все было сделано правильно.

"Как вы знаете, Германии и Франции на протяжении восьми лет отводилась особая роль в украинском вопросе", — объяснил президент Франции журналистам.

Мелони пообещала придерживаться проукраинской позиции, несмотря на опасения некоторых союзников по антипутинской коалиции, но из-за националистической политики Мелони у нее возник целый ряд разногласий как с Макроном, так и с Шольцем.

Напомним, что в Италии высказались с критикой визита Зеленского в Париж.

Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал продолжить оказание финансовой и гуманитарной помощи Украине перед саммитом ЕС.