Прем'єр-міністерка Італії образилася, що її не покликали на вечерю із Зеленським: з'явилася реакція Макрона

Президент Франції на прохання прокоментувати заяви італійської прем'єрки та сказав, що все було зроблено правильно. За його словами, Німеччині та Франції протягом восьми років відводилася особлива роль у питанні України.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні була роздратована через те, що лідери Франції та Німеччини не запросили її на вечерю до Єлисейського палацу з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч глав трьох держав відбулася напередодні увечері, 8 лютого, та передувала саміту ЄС. Про це повідомляє Sky News.

Хоча попередній прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі тісно співпрацював із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном щодо питання України, Мелоні на зустріч усе ж таки не запросили.

У четвер, 9 лютого, на саміті в Брюсселі Мелоні в інтерв'ю журналістам назвала таку зневагу "недоречною".

Однак на прохання прокоментувати заяви італійської прем'єрки Макрон сказав, що все було зроблено правильно.

"Як ви знаєте, Німеччині та Франції протягом восьми років відводилася особлива роль в українському питанні", — пояснив президент Франції журналістам.

Мелоні пообіцяла дотримуватися проукраїнської позиції попри побоювання деяких союзників щодо антипутінської коаліції, але через націоналістичну політику Мелоні в неї виникла ціла низка розбіжностей як із Макроном, так і з Шольцем.

Нагадаємо, що в Італії висловилися з критикою візиту Зеленського в Париж.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв продовжити надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні перед самітом ЄС.