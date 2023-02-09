"Продолжим помогать": перед саммитом ЕС Орбан "подлизался" к Украине и Западу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал гуманитарную и финансовую помощь Киеву.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом ЕС, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский, сделал очередное заявление по Украине. Он сообщил о поддержке Киева финансовой и гуманитарной помощью. Об этом он написал в своем твиттере.

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине", — написал Орбан.

Тем не менее, премьер Венгрии в очередной раз подчеркнул, что его страна выступает за прекращение огня.

"Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!" —резюмировал венгерский премьер.

31 января Фокус сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Азербайджана сказал, что восточнее его страны живут "россияне". По словам премьера Венгрии, мир в Украине наступит только когда США перестанут оказывать ей поддержку, а Будапешт в российско-украинской войне находится "на стороне Венгрии".

Также в конце января Виктор Орбан заявлял, что Будапешт продолжает сотрудничать с российской энергетической компанией "Росатом". Поэтому Венгрия не намерена блокировать какие-либо санкции ЕС в отношении этого сектора.